Jeremy Renner rassicura i fan dall’ospedale dopo l’incidente

Il selfie di Jeremy Renner dall’ospedale dopo l’incidente sulla neve: “Grazie a tutti”. L’attore statunitense, celebre per il ruolo di Occhio di Falco nei film Marvel, è rimasto gravemente ferito

Un selfie per tranquillizzare i fan in ansia. L’attore Jeremy Renner, celebre per il ruolo di Occhio di Falco nei film sui supereroi Marvel, ha aggiornato tramite Instagram sulle sue condizioni dopo l’incidente sulla neve a Capodanno.

“Grazie a tutti per le vostre parole gentili – le parole di Renner su Instagram a corredo della foto dal letto d’ospedale –. Sono troppo malconcio per scrivere altro, ma mando a tutti il mio amore”.

Il quasi 52enne, due volte candidato ai premi Oscar per ‘The Hurt Locker’ (migliore attore) e per ‘The Town’ (migliore attore non protagonista), era rimasto seriamente ferito in Nevada, dove ha una proprietà, mentre spalava la neve.