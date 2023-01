Incidente sulla neve: è grave l’attore Jeremy Renner

Incidente mentre spala la neve per l’attore Jeremy Renner, star dei film Marvel: il 51enne, famoso per il ruolo di Occhio di Falco, è in condizioni serie ma stabili

Grave incidente sulla neve per l’attore statunitense Jeremy Renner, 51 anni. Noto al grande pubblico per il ruolo di Occhio di Falco nei film sugli Avengers della Marvel, è stato trasportato in ospedale in elicottero, dove si trova in condizioni gravi ma stabili.

Come ha riferito il suo agente, Jeremy Renner ha riportato delle ferite rilevanti mentre spalava la neve e “sta ricevendo cure eccellenti mentre la sua famiglia è con lui”. Secondo indiscrezioni non confermate (l’agente non è entrato nei dettagli dell’incidente), Renner sarebbe stato alla guida di un mezzo spalaneve.

Nel corso della sua carriera, l’attore americano come ricorda la Dire (www.dire.it) è stato candidato due volte ai Premi Oscar, per ‘The Hurt Locker’ (migliore attore) e per ‘The Town’ (migliore attore non protagonista). Ma in moltissimi legano il suo nome a quello di Clint Barton, il supereroe Occhio di Falco dell’universo Marvel.