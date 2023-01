Il thriller “Let it Snow” su Rai 4: ecco la trama del film

Il ciclo Survival Thriller di Rai 4 si rinnova anche per il 2023. Con “Let it Snow”, in onda in prima serata, brividi ad alta quota: la trama del film

Una prima serata all’insegna della neve e del brivido quella proposta da Rai 4 domenica 8 gennaio, alle 21.20. Il thriller in prima visione “Let it Snow”, diretto dal regista ucraino Stanislav Kapralov, racconta di una di snowborder americani Mia e Max, intenzionati ad affrontare la discesa del Black Ridge, in Georgia, un tratto chiuso al pubblico e ai turisti perché teatro di misteriose morti.

Nonostante gli avvertimenti ricevuti, i due si avventurano ugualmente in quell’impervio inferno di neve e, inevitabilmente, qualcosa va storto. Rimasta sola, ferita e in preda al freddo, Mia dovrà sopravvivere anche a un misterioso individuo in motoslitta armato di ascia che le dà la caccia. La furia degli elementi naturali si fonde con quella omicida dell’essere umano in un thriller di vendetta e sopravvivenza che sa intrattenere con ritmo e colpi di scena. La giovane attrice ucraina Ivanna Sakhno, già vista nel kolossal fantascientifico Pacific Rim – La rivolta, veste il ruolo della protagonista.