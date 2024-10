“FBI”, la sesta stagione, stasera su Rai 2: la trama dell’episodio

Stasera su Rai 2 in prima visione la sesta stagione di “FBI” e a seguire, la terza stagione di “FBI International”: la trama degli episodi

Continua su Rai 2, sabato 5 ottobre alle 21.20, in prima visione assoluta, la sesta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Nell’ episodio “Nessuno rimane indietro”, un dentista del Queens, il dottor Garrett, con la complicità di tre membri dell’esercito, prende in ostaggio il capo del governo afghano. Il suo obiettivo è di scambiarlo con i Talebani per riavere indietro suo figlio. Gli agenti dell’FBI dovranno fermarli dopo che lui e i suoi complici, per raggiungere il loro scopo, hanno compiuto diversi rapimenti e omicidi. Nel frattempo, Omar affronta fantasmi del passato e per la prima volta si apre con Gemma. Con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai2, alle 22.10 in prima visione assoluta, appuntamento con un nuovo episodio della terza stagione di “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. Nell’episodio “L’informatore”, a Londra viene ucciso un confidente e, per scoprire chi è il mandante dell’omicidio, Smitty chiede aiuto a un vecchio amico della madre, ex leader dell’IRA. Ma le indagini la porteranno a scoprire qualcosa che non si sarebbe mai aspettata: l’uomo è il suo vero padre biologico. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.