Su Rai 2 stasera in prima visione assoluta la sesta stagione di “FBI”

Stasera su Rai 2 prosegue in prima visione assoluta la sesta stagione di “FBI”. A seguire “FBI International”, terza stagione

Continua su Rai 2, in prima visione assoluta, sabato 4 maggio alle 21.20, la sesta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York responsabile della sicurezza degli Stati Uniti.

Nell’ episodio dal titolo “Creare un mostro”, un giudice federale viene ucciso da un ragazzo musulmano per aver emesso una dura sentenza contro un altro musulmano accusato di incitamento all’odio. Le indagini portano Omar e Maggie al centro islamico che frequentava il ragazzo, dove un altro agente dell’FBI, sotto copertura, investiga su una cellula terroristica. Grazie alla collaborazione di tutti gli agenti si riesce a sventare un secondo attacco terroristico.Con Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai 2, alle 22.10 in prima visione assoluta, appuntamento con un nuovo episodio della terza stagione di “FBI International”, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. In “La casa dei giochi”, l’FBI intercetta un fuggitivo americano a Sofia, in Bulgaria, dove dietro il lavoro di facciata come influencer, che spiega agli uomini come diventare dei playboy, ha ripreso le sue attività di sfruttamento della prostituzione. In lui, Powell rivede un’ossessione del passato che non riesce a dimenticare. Con Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.