La sesta stagione di FBI in prima Tv su Rai 2: la trama degli episodi di oggi

Stasera continua su Rai 2, in prima visione assoluta, la sesta stagione di “FBI”: in onda l’episodio “Il piano migliore”, ecco la trama

Sabato 21 settembre, alle 21.20, continua su Rai 2, in prima visione assoluta, la sesta stagione di “FBI”, la serie che racconta le vicende della squadra dell’Ufficio del Federal Bureau of Investigation di New York, responsabile della sicurezza degli Stati Uniti. Il team è guidato dall’indiscussa autorità di Isobel Castillo (Alana de la Garza) ed è formato da agenti di prima classe che indagano su casi di grande sensibilità, tra cui terrorismo e criminalità organizzata.

Nell’ episodio dal titolo “Il piano migliore” Mike Rosen, ex agente dell’FBI, ora impiegato di un’agenzia di sicurezza, viene torturato e ucciso da tre criminali che cercano di ottenere informazioni sulla consegna di un carico di diamanti. Una volta rubati i diamanti, chiedono aiuto a Jacobson per trovare un acquirente a cui venderli. A questo punto entrano in campo Scola e Nina, fingendosi compratori di pietre preziose. I due agenti, che arriveranno a risolvere il caso, dovranno anche agire nel modo migliore per garantire la sicurezza della loro famiglia.

Nella puntata: Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Jeremy Sisto, Alana De La Garza, John Boyd, Katherine Renee Turner.

A seguire, sempre su Rai2, alle 22.10 in prima visione assoluta, appuntamento con un nuovo episodio della terza stagione di FBI International, la serie incentrata sulle vicende degli agenti dell’International Fly Team dell’agenzia di Budapest che ha l’incarico di proteggere i cittadini statunitensi all’estero. Nell’episodio “Regola del Blackjack”, Forrester gioca entrambi i suoi assi e manda sul campo sia Raines che Amanda. Ma quello che doveva essere un semplice passaggio di consegne si trasforma per Amanda in un battesimo del fuoco: sarà lei a salvare una bambina da un vero e proprio altare sacrificale.

In puntata: Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood.