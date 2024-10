Colite ulcerosa moderata-grave: tofacitinib efficace nella real life

Secondo un nuovo studio tofacitinib è efficace nei pazienti con rettocolite ulcerosa moderata-grave e acuta grave, anche come terapia di salvataggio

I risultati di uno studio pubblicato su Inflammatory Bowel Disease dimostrano che il trattamento con tofacitinib è efficace nei pazienti con rettocolite ulcerosa moderata-grave e acuta grave, anche come terapia di salvataggio. Si osservano tassi di colectomia inferiori rispetto a infliximab o ciclosporina; i risultati evidenziano che il tofacitinib porta a remissione clinica senza steroidi e guarigione della mucosa a breve e lungo termine, anche dopo fallimenti di altre terapie biologiche. È particolarmente efficace come trattamento di prima linea nei pazienti naïve ai biologici.

Il tofacitinib (TFB) sembra essere efficace nel trattamento della colite ulcerosa (UC); tuttavia, gli studi disponibili nel mondo reale sono limitati dalle dimensioni della coorte. Il TFB potrebbe essere un’opzione nel trattamento della colite ulcerosa acuta grave (ASUC). Per tale motivo uno studio internazionale, multisito ha avuto l’obiettivo di studiare efficacia e sicurezza del TFB nella colite da moderata a grave e nell’ASUC.

I progressi negli obiettivi terapeutici, nelle tattiche di monitoraggio e nei farmaci biologici con meccanismi d’azione mirati non hanno ancora portato la svolta terapeutica nel trattamento della colite ulcerosa (UC) che speravamo.

Ciò è in parte spiegato dalla mancanza di marcatori predittivi e quindi dalla scelta terapeutica inadeguata; in parte dall’uso limitato dell’approccio multiomico, ma soprattutto per le terapie più recenti; e in parte dal numero insufficiente di pazienti e quindi dai dati incompleti.

Tofacitinib (TFB) una piccola molecola somministrata per via orale è efficace come monoterapia nei pazienti con UC naïve ai biologici, ma a causa del suo costo e delle diverse regole di finanziamento tra i paesi, è utilizzato più frequentemente in seconda linea.

Sulla base di meta-analisi, l’inibitore pan-JAK TFB sembra essere efficace nella UC anche in una linea terapeutica più elevata.

Si tratta di un trattamento ad azione rapida, con emivita breve; di conseguenza, oltre alla UC cronica refrattaria, il TFB sembra essere efficace anche nella UC acuta grave (ASUC).

Ciò è supportato da precedenti risultati, in cui questo farmaco ha dimostrato di essere efficace nella ASUC refrattaria agli steroidi in pazienti già trattati con farmaci biologici.

Tuttavia, sono state sollevate preoccupazioni sulla sicurezza, in particolare la maggiore incidenza di trombosi venosa profonda ed embolia polmonare rispetto agli inibitori del fattore di necrosi tumorale; però, la maggiore incidenza di eventi trombotici nei pazienti con artrite reumatoide non è stata riprodotta negli studi sulla UC. Sia i dati sulla sicurezza che quelli sull’efficacia mancano negli studi clinici nella vita reale.

Per questo motivo, grazie a una collaborazione internazionale è stato condotto il più grande studio retrospettivo di sempre per raccogliere numeri di pazienti con dati di esito mirati.

Gli autori hanno mirato a valutare la remissione libera da steroidi (SFR), la sopravvivenza libera da colectomia, la mancata risposta primaria e la perdita di risposta in diverse indicazioni di UC (ASUC e attività cronica [CA]). Inoltre, sono stati identificati i fattori predittivi di efficacia in diversi esiti e valutata la prevalenza di eventi avversi (AE).

Lo studio, di coorte internazionale retrospettivo, ha arruolato pazienti con UC con un periodo di follow-up di almeno 6 settimane, ed è stato condotto dal 1° febbraio al 31 luglio 2022.

Le indicazioni sono state classificate come ASUC e attività cronica (CA) e sono stati analizzati i dati sulla remissione libera da steroidi (SFR), la colectomia e la sicurezza.

Sono stati inclusi in totale 391 pazienti con UC (età media 38 (intervallo inter quartile, 28-47) anni; periodo di follow-up 26 (intervallo interquartile, 14-52 settimane).

Il 27,1% ha ricevuto TFB nell’ASUC. I tassi di remissione libera da steroidi erano del 23,7% (ASUC: 26,0%, CA: 22,8%) alla settimana 12 e del 41,1% (ASUC: 34,2%, CA: 43,5%) alla settimana 52.

Il punteggio Mayo parziale basale (odds ratio [OR], 0,850; p=0,006) era negativamente associato alla SFR della settimana 12, mentre i pazienti naïve al biologico (OR, 2,078; p=0,04) avevano una probabilità più alta di raggiungere la SFR della settimana 52.

Il tasso di colectomia alla settimana 52 era più alto nel gruppo ASUC (17,6% vs 5,7%; p<0,001) e diminuiva con l’età (OR, 0,94; p=0,013). Sono stati segnalati 67 eventi avversi totali, e il 17,9% ha portato alla cessazione di tofacitinib. È stato segnalato un caso di evento tromboembolico.

Da quanto emerge dai risultati gli autori evidenziano che tofacitinib è efficace in entrambe le indicazioni studiate. Il trattamento con TFB ha portato a tassi elevati di SFR nel breve e nel lungo termine. Una maggiore attività di base della malattia e precedenti terapie biologiche hanno ridotto l’efficacia e non sono stati rilevati nuovi segnali di eventi avversi.

Tamás Resál et al., Real-Life Efficacy of Tofacitinib in Various Situations in Ulcerative Colitis: A Retrospective Worldwide Multicenter Collaborative Study. Inflamm Bowel Dis. 2024 May; 30(5): 768–779.

