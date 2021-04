Colite ulcerosa: tofacitinib è sempre efficace

Colite ulcerosa: secondo i risultati di un nuovo studio tofacitinib è sempre efficace in pazienti che hanno fallito altri trattamenti

Tofacitinib è efficace nei pazienti con colite ulcerosa, indipendentemente dal precedente stato di fallimento del trattamento con inibitore del fattore di necrosi tumorale. E’ quanto riporta uno studio pubblicato su Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Tofacitinib è un inibitore della Janus chinasi orale a piccola molecola per il trattamento della colite ulcerosa (UC).

In questo lavoro gli autori hanno riassunto i dati di efficacia e sicurezza di tofacitinib 5 o 10 mg due volte al giorno (BID) nel programma clinico per la UC, stratificati in base allo stato di fallimento dell’inibitore del fattore di necrosi tumorale (TNFi) precedentemente usato.

“Un precedente fallimento di inibitori del TNF è stato suggerito come fattore predittivo di prognosi sfavorevole e i pazienti che hanno precedentemente fallito la terapia con TNFi possono essere più difficili da trattare rispetto a quelli che non hanno fallito altre terapie” hanno scritto William J. Sandborn, della divisione di Gastroenterologia dell’Università della California, San Diego e i suoi colleghi. “Pertanto, vi è un bisogno insoddisfatto di terapie alternative nei pazienti con precedente fallimento del TNFi”.

Sandborn e colleghi hanno valutato l’efficacia di tofacitinib, utilizzando i dati aggregati degli studi di fase 3 OCTAVE Induction 1 & 2 (n=1.139), lo studio di mantenimento di fase 3 OCTAVE Sustain (n=593) e la sottopopolazione con aumento della dose dello studio OCTAVE Open di estensione a lungo termine (n=59).

La sicurezza è stata valutata anche utilizzando i dati di diversi studi in cui i pazienti sono stati stratificati in base a nessun precedente fallimento di TNFi o precedente fallimento del TNFi.

I ricercatori hanno riportato che la sottopopolazione con incremento della dose ha ricevuto tofacitinib 10 mg due volte al giorno in OCTAVE Induction 1 & 2, 5 mg due volte al giorno in OCTAVE Sustain e 10 mg due volte al giorno in OCTAVE Open.

Indipendentemente dal precedente stato di fallimento del TNFi, tofacitinib ha mostrato una maggiore efficacia rispetto al placebo.

“In OCTAVE Sustain e nella coorte complessiva, i tassi di herpes zoster (non grave e grave) erano numericamente più alti nei pazienti trattati con tofacitinib rispetto a quelli senza precedente fallimento del TNFi”, hanno scritto Sandborn e colleghi.

Secondo i ricercatori, la risposta clinica per la maggior parte dei pazienti è stata recuperata con l’aumento della dose a tofacitinib 10 mg due volte al giorno. Nell’aumento della dose rispetto alla coorte complessiva, i tassi di herpes zoster erano numericamente più alti.

