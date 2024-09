Alla Pallavicini22 Art Gallery inaugura “RavennaBella”

Sabato 28 settembre 2024 alle ore 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura RavennaBella

Sabato 28 settembre 2024 alle ore 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura RavennaBella, una esposizione fortemente voluta da Giancarlo Gramantieri che ripropone le illustrazioni realizzate da Finalba Di Pietro per il progetto di arredo dell’ingresso al sottopasso che collega viale Giorgio Pallavicini con Piazzale Aldo Moro, inaugurato nell’ottobre 2017. La mostra, parte del progetto “CARP per la città” ed inserita nel calendario della Farini Social Week 2024, rimarrà allestita fino a sabato 5 ottobre e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato feriali dalle 17 alle 19. Finissage domenica 6 ottobre dalle 17 alle 19. Ingresso libero.

Martedì 1 ottobre alle ore 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery è programmata la Presentazione de La Stagione dei Teatri 2024-2025 a cura di Ravenna Teatro. Accesso consentito fino ad esaurimento della capienza della sala.

L’evento, promosso e organizzato da CARP Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con lo Spazio Espositivo PALLAVICINI 22 Art Gallery, con l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, con Felsina Factory e con Wundergrafik, si avvale del patrocinio dell’ Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e del sostegno di SAGEM srl.

La Mostra

Riconosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze artistiche, Ravenna conserva il più ricco patrimonio di mosaici databili tra il V e il VI secolo d.C. custodito all’interno dei suoi edifici religiosi paleocristiani e bizantini, dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Li ritroviamo nei disegni alle pareti, unitamente alla copia di una cartina di Ravenna realizzata a fine Ottocento dal Savini; e poi ancora una illustrazione panoramica che presenta il territorio romagnolo da San Marino ai nove lidi ravennati; quindi la riproduzione di foto storiche della città custodite dalla biblioteca Classense e di scatti delle statue del teatro Alighieri, delle porte di Ravenna, del mausoleo di Teodorico e di palazzo Merlato.

Il progetto di riqualificazione che interessa il sottopasso che collega la stazione alla Darsena, tra viale Pallavicini e piazzale Moro, intende offrire alle persone che lo percorrono un’anteprima delle meraviglie che riserva la nostra città. Il tutto in 70 pannelli in DBond che hanno sostituito i precedenti in plexiglass, imbrattati e resi pericolosi dai danni causati da atti di vandalismo. I murales già presenti sono stati ripuliti, così come le luci e i soffitti. Tutta la pavimentazione è stata restaurata.

L’intervento è stato realizzato dall’associazione Naviga in Darsena (presidente Paolo Monduzzi) con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e della locale Camera di Commercio.

Le illustrazioni sono di Finalba Di Pietro; la consulenza storica di Laura Gramantieri; la ricerca fotografica di Enzo Pezzi; l’illustrazione panoramica di Franco Franchini, il progetto grafico di Giancarlo Gramantieri e Delio Mancini.

L’ Artista

Finalba Di Pietro, abruzzese, si è formata artisticamente con il maestro Giuseppe Caporossi a Roma alla fine degli anni ’60. Nel ’73 si trasferisce a Firenze, in collina, dove vive e lavora. In Toscana ha insegnato progettazione grafica per la ceramica e la moda, ha operato nel settore della grafica pubblicitaria, arredamento di interni, creazione di gioielli. Da anni si dedica esclusivamente alla sua arte, acquerelli su carta, tecniche miste su cartoni e legno, sculture in ceramica. Ha partecipato a numerose collettive in Italia ed all’estero, a premi e concorsi. Altrettanto numerose le mostre personali a Roma, Firenze, Viterbo, Livorno, Marsiglia, Milano, Chicago.