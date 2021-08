“I colori della solitudine” di Dave alla Pallavicini22 Art Gallery

Alla Pallavicini22 Art Gallery inaugura “I colori della solitudine”, una personale di Dave (Davide Magelli) a cura di Roberto Pagnani

Giovedì 19 agosto alle ore 19:00 presso Pallavicini22 Art Gallery inaugura “I colori della solitudine”, una personale di Dave (Davide Magelli) – a cura di Roberto Pagnani, artista e collezionista, e patrocinata dal Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura/Viva Dante – che rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 29 agosto 2021 negli orari: da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e nei pomeriggi su prenotazione a pallavicini22.ravenna@gmail.com.

Per accogliere i visitatori in sicurezza, l’ingresso in Pallavicini 22 Art Gallery sarà regolato in conformità alle disposizioni ministeriali.

La Mostra

Il lavoro fotografico che Dave ci propone, e presenta alla Pallavicini 22, è il frutto artistico di questi ultimi mesi legati alla recente pandemia che ha colpito il mondo, portandolo ad un bivio tra ciò che prima era normale e scontato e che ora si affaccia verso un nuovo tempo molto difficile, ancora da comprendere nelle sue trasformazioni più radicali.

… La natura è il rifugio di Dave; in essa l’uomo ha lasciato parte delle proprie invenzioni, e dove il suo occhio fotografa l’orizzonte del fiume al limitare dei boschi rendendo, la sua narrazione di immagini, una specie di fiaba drammatica di un prossimo evo ancora tutto da scrivere.

(Roberto Pagnani)

La mostra, organizzata in collaborazione con l’Archivio Collezione Ghigi Pagnani, risponde alla volontà di Pallavicini 22 Art Gallery di sostenere l’arte in tempo di pandemia.

Il progetto “Sosteniamo i giovani talenti”, che nasce dalla collaborazione fra Claudia Agrioli proprietaria di Pallavicini 22 Art Gallery e Roberto Pagnani curatore della Collezione Archivio Ghigi-Pagnani, consiste nel supportare giovani e meritevoli artisti ospitando gratuitamente una propria mostra personale autogestita. L’apertura della quinta di una serie di mostre che si tengono dal giugno 2020, è prevista il giorno 19 agosto 2021 alle ore 19:00 in Viale Giorgio Pallavicini 22 (Ravenna). La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 19 al 29 agosto 2021.

L’artista

Dave Magelli è il nome d’arte di Davide Magelli, artista nato a Scandiano e che vive a Salvaterra (Casalgrande) in provincia di Reggio Emilia.

Frequenta il corso di mosaico presso l’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Spazio espositivo

PALLAVICINI 22 Art Gallery Viale Giorgio Pallavicini 22 I – 48121 Ravenna (RA) Website: www.pallavicini22.com Facebook: Pallavicini22

Instagram: Pallavicini 22 (@pallavicini_22)