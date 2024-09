Alla Galleria Pallavicini22 inaugura la mostra di Onorio Bravi

Oggi allo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura la personale di Onorio Bravi “Apparizioni ”

Sabato 19 ottobre 2024 alle ore 18:30 presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si inaugura la personale di Onorio Bravi “Apparizioni”. La mostra, a cura di Aldo Savini e con testo critico di quest’ultimo a catalogo, rimarrà allestita fino a domenica 3 novembre e sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato feriali dalle 16 alle 19. Finissage domenica 3 novembre dalle 17 alle 19. Ingresso libero.

Domenica 3 novembre alle ore 18:00 presso spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery è programmato un incontro con il poeta Nevio Spadoni che leggerà il suo monologo “Francesca da Polenta”. Accesso consentito fino ad esaurimento della capienza della sala.

L’evento, promosso e organizzato da CARP Associazione di Promozione Sociale in collaborazione con lo Spazio Espositivo PALLAVICINI 22 Art Gallery, con l’Archivio Collezione Ghigi-Pagnani, con Felsina Factory e con Wundergrafik, si avvale del patrocinio dell’ Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura, dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e del sostegno di SAGEM srl.

La Mostra

La mostra “Apparizioni” di Onorio Bravi, curata da Aldo Savini, mira a tracciare per sommi capi il percorso creativo compiuto dall’artista in un arco di tempo di oltre 40 anni di attività. Al centro sta la figura nella sua evoluzione secondo un’indagine che coinvolge l’ordine spaziale, gli equilibri formali e gli effetti visivi resi da accostamenti cromatici, anche dissonanti. Dal naturalismo espressionistico degli esordi approda a una sintesi formale tendente all’essenzialità che riduce le immagini ad apparizioni immerse nel colore.

Il dato figurativo si risolve nel figurale, l’aspetto descrittivo si annulla nella componente emozionale del colore per testimoniare la vitalità della pittura e il suo potere evocativo che si presta a possibili letture e interpretazioni.

L’Artista

Onorio Bravi è nato a Forlì nel 1955. Attualmente vive e opera a Ravenna. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Ravenna in Pittura. Dagli anni ’80, per un lungo periodo cura i progetti e le scenografie di carri allegorici ricevendo numerose gratifiche e riconoscimenti. Sue opere grafiche sono conservate nel Repertorio degli Incisori Italiani del Gabinetto Stampe Antiche e Moderne “Le Cappuccine” di Bagnacavallo (RA) e presso la Biblioteca Nacional di Madrid, Ministero De Educacion Y Cultura. Invitato alla XXVIII edizione della Biennale del muro Dipinto a Dozza (BO). Ha esposto, su invito, in numerose rassegne personali, una delle più importanti presso l’Istituto Italiano di Cultura di Atene, all’interno del progetto Tempo Forte “Italia – Grecia 2019”. Particolarmente significativo per la sua formazione è stato il periodo trascorso in Algeria nella prima metà degli anni Ottanta, per quelle tracce di sapore “Etnico” e per le commistioni del bacino Mediterraneo, un periodo che lascia una traccia profonda nelle atmosfere dei suoi lavori. Sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero.

www.onoriobravi.eu