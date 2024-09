Al Grande Fratello arriva la star internazionale Katherine Kelly Lang, la Brooke Logan di “Beautiful”. Intanto le Non è la Rai sono sotto accusa e Enzo Paolo Turchi piange

Rischiano grosso le tre ex ragazze di Non è la Rai (Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo), ora concorrenti al Grande fratello, perchè nelle scorse ore contro di loro si è scatenata una mezza rivolta social. Come mai? Avrebbero reso in giro, ridendoci su, l’aspetto fisico della loro coinquilina Ilaria Di Clemente, in particolare per la corporatura. Risatine ma anche, nel caso di Ilaria Galassi, un gesto plateale con cui avrebbe mimato la forma fisica (non esile) della concorrente. Il web non ci sta e, in un’epoca in cui fare bodyshaming è diventato ormai uno scivolone che ti può rovinare per sempre, le ha prese di mira stigmatizzando il comportamento e chiedendo un intervento da parte del Grande Fratello. Saranno riprese in qualche modo?

ARRIVA LA STAR BROOKE LOGAN

Ma la vera sorpresa della serata (appuntamento alle 21.30 su Canale 5) è un’altra e cioè l’arrivo, in casa, di una star internazionale: a varcare la porta rossa, stasera, sarà infatti nientemeno che Brooke Logan di Beautiful (l’attrice statunitense Katherine Kelly Lang). Un volto conosciuto a tutti, protagonista indiscussa della saga della famiglia Forrester (che lei ha contribuito a spaccare facendo innamorare tutti, prima il padre Eric e poi pure i fratelli Ridge e Thorne), l’attrice (che oggi ha messo insieme 61 anni) entra per fare una sorpresa al collega Clayton Norcross, il Thorne delle origini, che la settimana scorsa è entrato come concorrente nel programma tv. Brooke Logan, che nella telenovela dopo aver ‘rovinato’ i Forrester ha messo insieme 15 matrimoni, avrebbe con Thorne “un conto in sospeso”, si legge nelle anticipazioni del puntata di stasera diffuse dalla produzione: cosa si dovranno dire le due star hollywoodiane? Lo scopriremo questa sera. Intanto, nelle ultime ore l’attrice su Instagram ha postato alcune foto dell’arrivo in Italia: la si vede mentre prende il treno che da Milano la porta a Roma e anche all’interno degli studi di Mediaset.

LA CRISI DI ENZO PAOLO TURCHI

Nel corso della puntata ci sarà spazio per parlare anche della crisi di Enzo Paolo Turchi, che in sole due settimane di permanenza nella casa sembra già accusare moltissimo la mancanza della moglie e compagna di una vita, Carmen Russo. In questi giorni, poi, ha parlato a lungo della difficoltà di essere padre, a 75 anni, di una bambina piccola: la figlia Maria, infatti, ha 10 anni e l’ex ballerino è preoccupato, in prospettiva, di non avere ‘molto’ tempo da passare con lei. Ed è proprio per questo che è andato un po’ in crisi. Parlando con Clarissa Burt, nelle ultime ore, è scoppiato in lacrime dicendo: “Ho una figlia e sono vecchio, questo mi tortura. Ogni minuto che non sto con lei mi sento in colpa“. Arriverà Carmen Russo per consolarlo? Di certo, vederlo in lacrime riporta alla mente la sua disperazione quando nel 2005 partecipò all’Isola dei famosi, poi abbandonando il programma anche a causa di un doloroso problema di salute, e quei dialoghi quasi surreali con la moglie che, da casa, lo esortava a resistere.

I FLIRT NELLA CASA

Lacrime a parte, nella casa del Grande fratello continuano i primi intrecci amorosi e i possibili triangoli: Shaila, Helena, Javier e Lorenzo continuano a conoscersi meglio e a mostrare interesse. Da subito si sono mostrati disinvolti, disinibiti (si ricorderà il battibecco tra Beatrice Luzzi e Shaila Gatta sull’essere una ‘donna libera’) e interessati allo sviluppo di un rapporto ‘speciale’. Tra loro nascerà una coppia?

CAMBIA LA PROGRAMMAZIONE

Anche nella puntata di oggi non sono previste eliminazioni ma solo la proclamazione di un concorrente preferito che quindi sarà immune alle nomination. Altra piccola novità: quella di stasera sarà l’ultima puntata che andrà in onda al giovedì sera: da ottobre, infatti, e almeno per un po’, l’appuntamento con il Grande fratello si ridurrà a una volta alla settimana e resterà solo la puntata del lunedì sera.