Anche Ilaria Galassi e Nicole Daza a L’Isola dei Famosi

Sta per arrivare l’Isola dei Famosi: Ilaria Galassi e Nicole Daza si aggiungono al cast. L’adventure reality torna su Canale 5 lunedì 21 marzo

Ilaria Galassi, ex di Non è la Rai, e Nicole Daza, influencer e moglie dell’atleta Marcell Jacobs, si aggiungono ai nomi dei papabili naufraghi della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Su Canale 5 dal 21 marzo, alla conduzione torna Ilary Blasi e con Massimiliano Rosolino nei panni di inviato in Honduras. L’adventure reality, come il Grande Fratello Vip, andrà in onda due volte a settimana.

ECCO QUALI NAUFRAGHI POTREMMO VEDERE IN HONDURAS

Secondo TvBlog, in Honduras potrebbero sbarcare in qualità di unico concorrente un intero gruppo musicale: i Cugini di Campagna. La band è composta dai gemelli Michetti, Ivano e Silvano, hanno 75 anni; il biondo Nick Luciani ne ha 52; mentre la new entry Tiziano Leonardi ne ha 38.

Oltre a loro, ci sarebbero Ilona Staller, Matilde Brandi, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi ed Alex Nuccetelli (papà di Asia, figlia di Antonella Mosetti). E ancora, Carmen Di Pietro con il figlio figlio, Guendalina Tavassi con il fratello, Lory Del Santo con il fidanzato e Jeremias Rodriguez con il padre, i fratelli Gianmarco e Luca Onestini (quest’ultimo già in GF Vip 4 e vincitore del reality spagnolo Secret Story), Alessia Fabiani, Olga Plachina (moglie di Aldo Montano), Dayane Mello (già all’Isola dei Famosi 12 (2017), a Pechino Express nel 2020, al GF Vip 5 e infine nell’ultima discussa edizione del brasiliano A Fazenda), Loredana Lecciso e la figlia Jasmine Carrisi, Luigi Oliva (ex fidanzato di Pamela Prati), Pago, Jedà (fidanzato di fidanzato di Vera Gemma), Nicola Vivarelli (Uomini e Donne), Antonella Fiordelisi (tentatrice di Temptation Island ) e Andrea Casalino (Uomini e Donne).