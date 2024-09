Grande Fratello: Lorenzo e Helena possibile prima coppia nella casa

Dopo una settimana di Grande Fratello, Lorenzo e Helena sono già molto vicini e sul web si parla di possibile coppia. Stasera niente televoto ma due preferiti che saranno immuni

Enzo Paolo Turchi alla prese con una fortissima mancanza della moglie e compagna di una vita, Carmen Russo (e con lo spoiler sul possibile ingresso nella casa del famoso coreografo Luca Tommassini, di cui è molto amico), il primo feeling dentro la casa tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes e l’ex di ‘Non è la Rai’ Ilaria Galassi che racconta il terribile momento in cui ha avuto (e superato) un aneurisma. Sono alcuni degli ingredienti della puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 23 settembre, dove si analizzerà insieme l’andamento dei sette giorni appena trascorsi. Settimana in cui, se si deve trovare un protagonista, il nome è probabilmente quello di Lorenzo Spolverato, milanese, che ha fatto discutere il pubblico per diversi motivi: per il feeling con Helena Prestes (“Stanno insieme?”, si chiede la rete in queste ore, visto che sono apparsi sempre più vicini) ma anche per l’interessamento esplicito per Shaila Gatta, di cui è parso a un certo punto quasi geloso per l’avvicinamento di Javier Martinez. Forse un modo far parlare di sè? È quello che ha pensato l’ex tentatore Javier Martinez, che ha accusato Lorenzo di volersi mettere troppo in mostra e al centro dell’attenzione. Cosa succederà questa sera?

Lorenzo Spolverato e Helena Prestes

I DUE PREFERITI SARANNO IMMUNI

Arrivati alla seconda puntata del programma – in onda questa sera alle 21.30 su Canale 5-, innanzitutto è bene sapere che non ci sarà nessun eliminato. È vero che al televoto ci sono otto concorrenti, ma la sfida è per il posto di concorrente ‘preferito’ e non per chi deve uscire dalla porta rossa. la prima eliminazione, infatti, sarà soltanto il prossimo giovedì, il 26 settembre. Intanto, questa sera, la sfida è tra Ilaria Clemente, Jessica Morlacchi, Yulia Bruschi, Tommaso Franchi, Luca Giglioli, le tre ragazze di Non è la Rai (Ilaria Galassi Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo), Lorenzo Spolverato e Luca Calvani: sono gli otto concorrenti che nella scorsa puntata sono stati nominati. Questa sera, però, anziché uscire, due di loro verranno scelti come i preferiti e saranno dunque immuni rispetto alle prossime nomination.

Nuovi ingressi? Il cast non è ancora al completo, ma può darsi che il Grande fratello aspetti a far entrare un altro gruppo di concorrenti nella prossima puntata di giovedì 26, dedicando così quella di stasera a far conoscere meglio – attraverso clip e interventi – i concorrenti che sono già all’interno del programma.