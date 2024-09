Giusy Attanasio e Ivan Granatino in radio e online con “Nera”

Una coppia, quella di Giusy Attanasio e Ivan Granatino, che “fa tremare” il Sud Italia in primis e che per la seconda volta, arriva prima su tendenze musica di YouTube

“Nera”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube, in una sola settimana è già diventata un tormentone. Una coppia, quella di Giusy Attanasio e Ivan Granatino, che “fa tremare” il sud Italia in primis e che per la seconda volta, arriva prima su tendenze musica di YouTube ottenendo già 300.000 visualizzazioni e più di 12.000 tik tok e stream su spotify. Numeri che si prospettano eclatanti come avvenne nell’estate 2022 con “Obsesión (‘ nterra Margellina)”, la cover del mitico singolo degli Aventura del 2002, sempre prima in tendenze musica e ancora prima, con l’enorme successo di “Vieni appresso a me“.

“Nera” è un brano caldo, ironico e passionale che fonde perfettamente una voce “angelica” come quella di Giusy e urban come quella di Ivan.

videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=RivubjAXNXk

-Ivan qualche tempo fa mi fece ascoltare alcuni pezzi e quando ho sentito Nera l’ho scelta e ho chiesto di cantarla insieme, soprattutto dopo l’altro mio singolo che fortunatamente sta ancora riscuotendo un bel successo di pubblico: “scengo da coppe e quartiere” – dice Giusy Attanasio.

-Per la terza volta – spiega Ivan- canto insieme a Giusy e devo essere onesto che questa “coppia musicale” porta fortuna e allegria alle persone e questo arriva subito. Grande anche Vincenzo D’Agostino che scrive in maniera unica. Uscire il 9 agosto è da matti lo so, con un album ancora fresco come Famiglia, disco che sta continuando ad essere gradito dal pubblico, ma io non so stare fermo e la Musica è la mia passione più grande”.