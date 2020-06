Caramella di Ivan Granatino è virale su TikTok

Ivan Granatino diventa virale su TikTok. “Caramella” è il brano più riprodotto, sono oltre 120mila video pubblicati in sole tre settimane dopo la call

È su tutte le piattaforme dallo scorso 5 giugno ma è già un successo su TikTok. ‘Caramella’ di Ivan Granatino è il brano più riprodotto sul social. Oltre 120mila i video pubblicati in sole tre settimane dopo la call, con tanto di coreografia, lanciata dallo stessa artista casertano. Un risultato che lo porta dritto alla prima posizione della classifica Viral di TikTok.

Dopo il successo di ‘Me Llama’, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Ivan Granatino sceglie ancora una volta il rapper napoletano Bl4ir per questo singolo, primo tassello di un progetto discografico più importante, realizzato dall’etichetta Napule Allucca in collaborazione con Believe Digital.

‘Caramella’ è un brano solare, leggero deciso e voluto per respirare ‘aria d’estate’, grazie anche alla produzione che unisce sonorità pop ad influenze hip hop e reggaeton. Ed è lo stesso Granatino a spiegarne le intenzioni: “Il mio nuovo progetto doveva iniziare a marzo con un altro singolo e sempre a giugno sarebbe uscito questo pezzo. Oggi più che mai credo che questo sia un brano che sa di estate e di leggerezza. Credo che tutti abbiamo bisogno di un po’ di spensieratezza e la musica è un veicolo fondamentale per dare respiro sociale”.