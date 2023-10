“Tra le onde” è il nuovo singolo del rapper Ivan Granatino

Disponibile in rotazione radiofonica e online sulle piattaforme streaming “Tra le onde”, nuovo singolo del rapper Ivan Granatino

In digitale e in radio “Tra le onde” (etichetta Apollo Records, distribuzione Ada Music Italy), nuovo singolo del rapper Ivan Granatino. Il brano, scritto da Vincenzo Pezzella, Giovanni Granatino, Enrico Crocco, Daniele Chiarolanza e prodotto da Vinz Turner, è accompagnato dal videoclip.

“Tra le onde” è un brano che nasce con un obiettivo ben preciso: trascinare tutti in spiaggia a ballare. Il suo sound r&b e spiccatamente dance permette di evadere in una dimensione gioiosa, colorata, libera. Il singolo sottolinea la bellezza degli incontri estivi che può essere così incisiva da ripercuotersi anche ben al di là delle onde del mare. A volte questi legami sono come pugni di mosche e, giunti a settembre, volano via; altre volte riescono a rivoluzionare il resto dei giorni.

Ivan Granatino nasce a Caserta nel 1984 e fin da piccolo inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie al padre, interprete di musica classica napoletana, che gli trasmette quella che è diventata poi una grande passione che si orienta sempre di più verso il rock e l’hip hop, tanto da intraprendere un percorso artistico personale che lo porta a creare un crossover tra questi due generi musicali. La sua formazione si divide tra corsi di canto, lezioni di musica e tanti provini in lungo e in largo per lo stivale. Grazie al suo stile con cui passa con disinvoltura dal rap, all’r&b, dalla musica dance al rock, Ivan Granatino collabora con Gigi D’Alessio, Clementino, Club Dogo, Luchè dei Cosang, lo stesso Franco Ricciardi e D-Ross ed in ultimo il brano uscito con Mario Fargetta e Danti. Nel 2014 il grande palcoscenico di Rai Due di The Voice of Italy offre al giovane rapper la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e farsi apprezzare dalla giuria; infatti, dopo aver superato l’audizione al buio, sceglie J-Ax come coach nella sua avventura. Dopo l’esperienza tv, Ivan scala le classifiche stream co numeri record su spotify e YouTube con le ultime uscite Caramella e Obsesion. Ora in tour e nei locali.