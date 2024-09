Fedez risponde al dissing di Tony Effe e lo accusa

Fedez risponde al dissing di Tony Effe. Il rapper ha pubblicato “L’infanzia difficile di un benestante” e ospita nel brano Taylor Mega, ex del trapper romano

È stata pubblicata ieri, ma è già alla numero uno delle tendenze di YouTube la risposta di Fedez al dissing che Tony Effe ha realizzato per Red Bull 64 Bars. Si intitola “L’infanzia difficile di un benestante” e vede protagonista, insieme all’ex giudice di X Factor, Taylor Mega, ex fidanzata del trapper romano. Quest’ultimo ha già commentato il brano scrivendo in una storia Instagram: “Imbarazzo”.

Ventiquattr’ore dopo lo scoppio del caso, così, Fedez lancia le sue frecce e accusa il collega ed ex amico di non poche cose. Tanto per cominciare commenta il suo presunto flirt riportato da tutti i giornali di gossip con Chiara Ferragni: “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi, quelli come te io li chiamo infami”. E riguardo la sua nuova relazione con Giulia De Lellis scrive: “Andavi a calcetto insieme a Damante (l’ex di De Lellis, ndr), nel ruolo di infame non di attaccante“. Poi lo accusa di razzismo: “Insulti razziali poi palco con Ghali?”. Il riferimento è a una frase che – ai tempi della Dark Polo Gang – Tony disse contro Bello Figo e per la quale il gruppo si scusò in video.

E ancora: “Sei finto fuori e marcio dentro come i tuoi denti in ceramica. Ti fai di coca, non sei affamato. A me l’appetito è appena tornato. Sei troppo figo, sei palestrato, ma quando parli sei Luca Giurato“. C’è anche la citazione a Taylor Mega e a Chiara Biasi: “Ti ho preso dei fiori che sanno di asfalto, con Chiara Biasi a farti di keta. Parlate di gossip, vi fate la piega. Le hai raccontato chi ti manteneva. ‘Eri tu la mia bitch, Non Taylor Mega”. Biasi, sui social, è stata travolta dai commenti riguardo l’argomento, ma non ha ancora risposto. Infine, racconta: “Ha chiamato gli amici per farmi la festa, ma poi sotto casa non c’era nessuno”.