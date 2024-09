Gossip, Tony Effe contro Fedez in un dissing: “Chiara dice che mi adora”

Tony Effe ha lanciato il brano per Red Bull 64 Bars. Frecciatine anche per Niky Savage che ha già risposto per le rime. L’ex giudice di X Factor ha annunciato l’arrivo di una replica

Tony Effe è protagonista del quinto episodio della nuova stagione di Red Bull 64 Bars. Il brano, prodotto da LAX e Ft Kings, è uscito nella serata di ieri e da subito ha catturato l’attenzione per il testo: un dissing senza troppi filtri a Fedez e Niky Savage, quest’ultimo protagonista dell’ultimo singolo del rapper, “Di Caprio”.

PERCHÉ FEDEZ E TONY EFFE HANNO LITIGATO

Da tempo, tra il trapper di “Sesso e Samba” e l’ex giudice di X Factor non scorre buon sangue. All’inizio di quest’anno si era parlato di una possibile collaborazione, poi sfumata. Fedez, è stato presente al lancio del disco di Tony, “Icon”. Poi ci sarebbe stata una presunta lite, con tanto di rimozione del ‘segui’ da parte di entrambi su Instagram. Secondo quanto circolato sui siti di gossip, il motivo del contendere sarebbe stato il flirt di Fedez con Taylor Mega, ex di Tony Effe. Quest’ultimo si è, poi, avvicinato a Chiara Ferragni e tanto si è parlato degli scatti rubati in giro per Milano in cui apparivano insieme.

IL DISSING DI TONY EFFE

Proprio nel testo delle 64 barre, Tony cita Ferragni e dice: “La Chiara dice che mi adora”. L’ex Dark Polo Gang lancia, però, altre frecciatine abbracciando a pieno il senso del format: 64 barre senza ritornello. Un vortice di parole che ha visto cimentarsi in questo esperimento colossi come Marracash, Salmo, Noyz Narcos e Fabri Fibra. E ancora gli giovanissimi Madame, Lazza, Massimo Pericolo, Irama e Ernia.

“Non ti ho lasciato la strofa. Go go. Hai chiesto alla mia brutta copia”, dice ancora Tony Effe a Fedez riferendosi al feat mancato e a quello successivo con Niky Savage. E attacca: “Fai beneficenza ma rimani un viscido”. Effe, poi, si scaglia contro Savage e dice: “Se metto il tuo nome esce la mia foto su Wikipedia. Sei una brutta imitazione, brutta copia sei un’offesa. Adesso trova qualcuno che ti difende. Resterai tutta la vita un emergente”.

FEDEZ ANNUNCIA LA RISPOSTA

Fedez ha già annunciato che risponderà per le rime. “Il cane ha miagolato. Sistemati la permanente che arrivo bellezza”, ha scritto in una storia Instagram. Poi, ha pubblicato lo screen di un testo scritto di getto sulle note del telefono.

LA RISPOSTA DI NIKY SAVAGE

In mezzo c’è già stata la risposta in musica di Niky Savage. Su Youtube, il trapper ha pubblicato “Bufu”. Il brano riprende la parola lanciata dalla Dark Polo Gang, oggi nel vocabolario Treccani. Sul celebre dizionario si legge, infatti: “La parola Bufu è stata coniata dal gruppo romano di rappers Dark Polo Gang (DPG), formazione composta dagli interpreti Tony Effe, Dark-Side, Pyrex e Dark Wayne. Bufu è l’acronimo di ‘By Us Fuck You’, in cui la parola you è sostituita all’abbrevazione U, tipica dello slang americano. In italiano significa Da parte nostra vai a quel paese, ovviamente espresso in modo più colorito. Quest’espressione nasce come contro-offesa ai cosiddetti haters, letteralmente coloro che odiano (una sorta di nemici), che hanno fatto nei confronti della band alcuni dissing”.

Nel testo di “Bufu”, Niky va al contrattacco e dice a Tony: “Sei finito a fare i pezzi con le pupe”, riferendosi ai brani con Gaia ed Emma. E, citando la storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis, aggiunge: “So tante cose sulla tua Giulietta, ma non le dico perché sono un uomo”. E si domanda: “Ma questo veramente ha detto che sono brutto? Ma che dissing è?”. E ancora: “Quando rappi sbuffo, a volte mi sembri Fru Fru” oppure “Sto trappando su TikTok, ma non è Sesso e Samba” e “Ho fatto cose per farmi notare, tu ad oggi fai ancora ca***e”.

E in tutta risposta, Tony Effe su Instagram ha detto in video: “Fra veramente, mi hai messo in difficoltà, ti ho dato una possibilità nella tua stupida carriera inutile e tu l’hai sprecata così al cesso, sei stupido fra, sei proprio stupido, non puoi essere mio figlio sei troppo stupido“.