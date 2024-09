Su RaiPlay da oggi arriva la serie “Il campeggio”

Su RaiPlay da oggi arriva “Il campeggio”, per la regia di Johan Kaos, la nuova serie live action dedicata ai più giovani: ecco la trama

L’estate è quasi finita, ma per non dimenticarla troppo in fretta arriva in esclusiva su RaiPlay, dal 13 settembre, “Il campeggio”, serie live action di 50 puntate da 10 minuti, per la regia di Johan Kaos, prodotta da Monster for NRK Super.

Finalmente è arrivato il momento divertirsi in campeggio e i ragazzi non vedono l’ora di ritrovarsi insieme. C’è una nuova arrivata: è Lea, la sorellastra di Theodor, che non si sente a suo agio e vorrebbe solo tornare a casa, ma Andrine farà il possibile per farla integrare nel gruppo. Theo invece è alle prese con i suoi sentimenti: troverà il modo per conquistare il cuore di Noor? E Andrine e Sebbe resteranno solo amici? Soltanto Lea, costretta a seguire suo padre, la sua compagna e il fratellastro Theo, vorrebbe invece essere partita per Parigi come sua madre le aveva promesso. Qualunque cosa accada, le giornate in campeggio sono piene di sorprese, anche se ognuno deve aspettare il suo turno per ogni cosa.

Amicizia, questioni di cuore e di adolescenza, divertimento, avventure indimenticabili e spensieratezza sono gli ingredienti della serie. Al campeggio non ci si annoia mai, anzi. Si vive il fascino dell’avventura e l’estate dei sogni, quella degli incontri inaspettati, dei segreti e delle rivelazioni. È una vera scuola di vita, il luogo in cui scoprirsi e crescere insieme.

Tra gli interpreti principali: Herman Nysæther Grinde (Theodor), Selma Adeline Opedal (Andrine), Mathias G. Tiedemann (Sebbe), Idun Dahlskås Urnes (Anja), Leon Mosand-Christensen (Mattis), Selma Skaare Tanderø (Thea), Petter Brækhus (Max), Kajsa Røstgård (Emmi), Peder Dovland (Nils), India Dee Kvangarsnes (Noor), Gabriel Gunerius Fevang (Klaus), Caleb Kebreab (William), Sofia Haug Khoury (Lea), Sienna Rosie Schei (Silje), Lucas Wendelbo Perez (Leo), Anna Paalgard Flemmen (Ronja), Vetle Berge Heivoll (Tony), Emilie Lindgren-Åsly (Nille).