La serie animata “Klincus” arriva su RaiPlay e Rai Gulp

Dai libri alla tv, ecco “Klincus”: in prima visione su RaiPlay e Rai Gulp, adattamento originale, per Rai Kids, dei romanzi di Alessandro Gatti

Arriva in prima tv su Rai Gulp, da sabato 14 settembre, tutti i giorni alle 13.05, la serie animata “Klincus”. Si tratta di un originale adattamento della serie di romanzi per bambini “Klincus Corteccia” di Alessandro Gatti, edita da Mondadori. Sempre dal 14 settembre la serie completa sarà disponibile in box set su RaiPlay.

Klincus, un orfano, è costretto a lavorare per Sir Graylock. Crede che i suoi genitori siano vivi, così fugge e scopre Frondosa, un mondo nascosto agli umani, dove gli abitanti vivono in armonia con la natura. Con loro, Klincus capirà l’importanza del delicato equilibrio tra ambiente naturale e sviluppo tecnologico.

Il mondo fantasy steampunk di Klincus si colloca all’apice di una rivoluzione industriale di inizio Novecento, molto simile ai nostri attuali sconvolgimenti, specchio audace delle decisioni vitali che dobbiamo prendere oggi. Klincus parla dell’eterno scontro tra modernità e tradizione – tra la forza inarrestabile del nuovo e l’inamovibilità del vecchio. Questo scontro è rappresentato dall’incessante spinta delle innovazioni scientifiche sviluppate per facilitare la vita quotidiana dell’umanità e dal tentativo di vivere in armonia con le antiche leggi della natura.

Utilizzando gli ingredienti del cinema d’avventura e della commedia (con personaggi secondari stravaganti, come uno scoiattolo parlante amante delle barzellette), la serie mira a sensibilizzare gli spettatori più giovani verso l’ecologia. Per fare questo, gli autori intendono in particolare sottolineare il parallelo tra il semplice e meraviglioso mondo di Frondosa e la vicina città di Umghard, città ultra-industrializzata fiore all’occhiello della tecnologia moderna. Fuggito dal suo orfanotrofio, Klincus – un bambino di 13 anni – sarà quindi accolto da una comunità che vive in totale armonia con la natura e che fino a quel momento gli era sconosciuta.

“Klincus” è una produzione Showlab Srl in coproduzione con RAI Kids, ZDF, Fabrique d’Images e Telegael. La regia è di Ernesto Paganoni, protagonista dell’animazione italiana recentemente scomparso mentre stava completando la serie, e Federico Milella.