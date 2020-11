Diodato arriva su RaiPlay con una docu-serie

“Storie di un’altra estate”: Diodato sbarca su RaiPlay con una docu-serie. Il cantautore sulla piattaforma dal 29 novembre

La narrazione di mesi inaspettati e fuori dal comune. È questo in breve ‘Storie di un’altra estate’, la docu serie realizzata da Diodato che arriva su RaiPlay dal 29 novembre. Il cantautore sbarca sulla piattaforma per raccontare il viaggio fatto nei mesi scorsi con i suoi live ristretti a causa Covid e le sensazioni provate in un tour completamente diverso da quelli che aveva vissuto fino ad oggi. Una serie di concerti che, non a caso, hanno avuto come titolo quello del progetto video che si appresta a pubblicare.

Il documentario è anche un viaggio tra passato, presente e futuro in cui Diodato si è messo a nudo sul profilo artistico e personale. La serie non è, però, la sola novità che riguarda il vincitore del settantesimo Festival di Sanremo.

Il 20 novembre intanto l’artista ha lanciato ‘Fino a farci scomparire’, nuovo singolo estratto dal suo quarto album di inediti, ‘Che vita meravigliosa’. Il brano, che nei suoni e nelle tematiche riesce ad essere delicato e deciso al tempo stesso, è scritto interamente da Diodato come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it).