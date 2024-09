Unigom rinnova il sito Internet e lo rende accessibile in 5 lingue

Il nuovo sito Internet di Unigom è ora disponibile in cinque lingue diverse, garantendo una fruibilità estesa ai clienti internazionali

Lanciato il nuovo sito web di Unigom, www.unigom.it, completamente rinnovato per offrire un’esperienza utente superiore e una maggiore accessibilità a tutti i clienti e visitatori.

Il nuovo sito di Unigom è ora disponibile in cinque lingue diverse, garantendo una fruibilità estesa ai nostri clienti internazionali. Questa importante implementazione riflette il nostro impegno a servire una clientela globale, offrendo contenuti e informazioni nella lingua preferita di ciascun utente.

La navigazione da dispositivi mobili, come smartphone e tablet, è stata notevolmente migliorata. Il sito è stato ottimizzato per garantire un’esperienza intuitiva e fluida, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. L’interfaccia è stata riprogettata per essere più reattiva e user-friendly, rendendo la consultazione del sito semplice e piacevole anche in movimento.

Abbiamo completamente rivisto la fruizione dei contributi video, integrando applicazioni native che rendono la visualizzazione dei contenuti multimediali più immediata e coinvolgente. Questo miglioramento facilita l’accesso ai nostri video, rendendoli più accessibili e godibili per tutti gli utenti.

Il look & feel del sito è stato rinfrescato con un design moderno e accattivante. I contenuti sono ora più coinvolgenti e visivamente attraenti, offrendo un’esperienza di navigazione piacevole e stimolante. Nonostante questi aggiornamenti, abbiamo mantenuto una coerenza grafica con le altre applicazioni Unigom online dedicate al catalogo prodotti, all’e-commerce e all’RMA (Autorizzazione e Gestione resi), garantendo un’identità visiva riconoscibile e professionale.

Questi aggiornamenti rappresentano non solo un passo avanti nella nostra offerta digitale, ma anche un servizio che vogliamo dedicare ai nostri clienti per migliorare costantemente la loro esperienza con Unigom. Il nostro obiettivo è garantire l’eccellenza non solo nei prodotti, ma anche nei servizi che offriamo.

Unigom, leader nel settore dei componenti automobilistici in gomma e gomma-metallo, continua a perseguire l’eccellenza anche nei servizi dedicati ai suoi clienti. Invitiamo tutti i nostri clienti, partner e visitatori a esplorare il nuovo sito e a scoprire tutte le funzionalità innovative che abbiamo implementato per migliorare la vostra esperienza online.

Link: https://www.unigom.it/