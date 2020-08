Netflix è ora disponibile anche in lingua hindi

Netflix disponibile in lingua hindi: anche gli abbonati al di fuori dell’India potranno modificare la propria interfaccia utente

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento in streaming del mondo, ha lanciato oggi l’interfaccia utente in hindi, che consente agli abbonati che preferiscono la lingua di scoprire facilmente e guardare i contenuti indiani e internazionali che amano. Dalla registrazione e la ricerca alle collezioni e i pagamenti, l’esperienza completa di Netflix in hindi è disponibile su tutti i dispositivi mobili, TV e sul web.

Gli abbonati a Netflix possono passare all’interfaccia utente in hindi dall’opzione Lingua nella sezione “Gestisci i profili” sui loro dispositivi desktop, TV o browser di dispositivi mobili. Netflix consente di configurare fino a cinque profili per ciascun account e ogni profilo può avere un’impostazione della lingua diversa. Anche gli abbonati al di fuori dell’India potranno modificare la propria interfaccia utente per visualizzarla in hindi.

“Offrire un’esperienza Netflix straordinaria è per noi importante tanto quanto creare contenuti di alta qualità. Crediamo che la nuova interfaccia utente renderà Netflix ancora più accessibile e risponderà meglio alle esigenze degli abbonati che preferiscono l’hindi”, ha dichiarato Monika Shergill, VP-Content di Netflix India.

Netflix sta facendo investimenti importanti in serie e film indiani di tutti i generi e per tutte le generazioni, come dimostrano i grandi successi Sacred Games, Bulbbul, Choked: Money Talks e Il piccolo grande Bheem. L’azienda ha annunciato di recente un elenco di 17 storie entusiasmanti tra cui Ludo, Il ragazzo giusto e Mismatched, oltre al film di prossima uscita Gunjan Saxena: The Kargil Girl, previsto per il 12 agosto. Gli abbonati a Netflix possono inoltre trovare e guardare storie da altre parti del mondo con doppiaggio o sottotitoli in hindi, come Stranger Things, Tyler Rake, Narcos: Messico, The Protector, Klaus – I segreti del Natale, The Witcher e The Old Guard.

Netflix continua a migliorare la visione dei contenuti con funzionalità come Smart Downloads, il filtro famiglia e la riga Top 10 e lo scorso anno ha introdotto il piano Mobile in India per 199 Rs. al mese.

Informazioni su Netflix:

