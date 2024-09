La Nazionale Under 21 sfida la Norvegia: il match in diretta Tv su Rai 2

Under 21: Norvegia-Italia, calcio d’inizio alle 18.30, sarà trasmessa in diretta, e in esclusiva, su Rai 2 e RaiPlay, a partire dalle 18.15

Con due punti di vantaggio sulla seconda, l’Irlanda, e tre sulla terza, la Norvegia, a due turni dalla fine del girone di qualificazione, la trasferta di martedì 10 settembre in Nord Europa assomiglia a un match point per gli Azzurrini di Carmine Nunziata, anche se sia irlandesi che norvegesi devono ancora giocare il loro ottavo match, a differenza del gruppo azzurro, che la settimana scorsa ha demolito San Marino. Proprio dal 7-0 di Latina, e dal poker di Pio Esposito, Nunziata ha tratto le migliori indicazioni, anche se in Norvegia mancheranno Prati e Fazzini, rimasti in Italia.

E’ partito con la squadra, invece, Tommaso Baldanzi: il centrocampista della Roma ha smaltito la botta in zona lombo-sacrale che lo aveva costretto ad uscire prima del 90′ contro San Marino e sarà regolarmente in campo. Uscire imbattuti da Stavanger, prima dell’ultimo scontro diretto, in casa contro l’Irlanda a metà ottobre, sarà fondamentale per blindare la qualificazione all’Europeo del prossimo anno.

Norvegia-Italia, calcio d’inizio alle 18.30, sarà trasmessa in diretta, e in esclusiva, su Rai 2 e RaiPlay, a partire dalle 18.15, con il commento di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro e gli interventi da bordocampo di Francesco Rocchi. In studio, con Francesca Spaziani Testa, Ubaldo Righetti.