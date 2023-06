Europei di calcio under 21: su Rai 1 in diretta Francia-Italia

In prima serata su Rai 1 Francia-Italia valida per gli Europei Under 21: Azzurrini con vista Parigi, l’obiettivo sono anche le Olimpiadi 2024

Quella che comincia giovedì 22, con la sfida alla Francia (diretta Rai 1, ore 20.35) è una caccia doppia per la Nazionale Under 21 di calcio. Gli Azzurrini, infatti, oltre a provare a tornare sul trono d’Europa, che tra il 1992 e il 2004 li vide trionfare per cinque volte in sette edizioni, cercheranno anche di guadagnare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno.

Il torneo, che si svilupperà in appena diciotto giorni tra Georgia e Romania, mette in palio tre pass per Parigi 2024: per staccarne uno bisognerà entrare tra le prime tre (o quattro, se una delle semifinaliste dovesse essere la Francia, già qualificata ai Giochi come paese ospitante). Missione difficile, ma non impossibile, per un gruppo solido, che ha dominato, chiudendo da imbattuto, il girone di qualificazione, con sette vittorie e tre pareggi, e che nella fase finale potrà contare sugli innesti di Scalvini, Tonali e Gnonto, in “prestito” dalla nazionale maggiore.

Al torneo prenderanno parte sedici squadre, suddivise in quattro gironi: Belgio, Georgia, Olanda e Portogallo si incroceranno nel girone A, Croazia, Romania, Spagna e Ucraina nel girone B. Nel gruppo C, invece, la Germania campione in carica proverà a difendere il titolo affrontando Repubblica Ceca, Inghilterra e Israele mentre il girone D, quello dell’Italia, comprende, oltre alla Francia, anche Svizzera e Norvegia.

Le gare della prima fase degli Azzurrini si giocheranno tutte a Cluij: dopo l’esordio con Francia ecco la Svizzera (domenica 25 alle 17.50, diretta Rai 2), prima della conclusione di mercoledì 28 contro la Norvegia, alle 20.35 e in diretta su Rai 1. Le telecronache delle partite dell’Italia saranno affidate a Luca De Capitani e Katia Serra, con gli interventi da bordocampo di Andrea Riscassi e il presentation studio, sul campo, con Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro.

Sarà invece Rai Sport HD il canale che trasmetterà, in diretta, le altre partite.