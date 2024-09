Giulia Salemi incinta a Verissimo: “Sarà un maschietto”

Sarà un maschietto: gender reveal in diretta a Verissimo per Giulia Salemi. La conduttrice Silvia Toffanin dona un paio di scarpette da bebè alla influencer, il loro colore rivela il sesso del bimbo

L’influencer Giulia Salemi, al quinto mese di gravidanza, ha deciso di condividere un momento unico per una futura mamma davanti alle telecamere di Verissimo. Nel corso dalle prima puntata della stagione del talk show di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin, l’ex gieffina ha infatti scoperto e svelato il sesso del suo primo figlio, di cui il padre è Pierpaolo Petrelli, conosciuto proprio nella casa del grande Fratello.

Giulia ha prima spiegato la scelta di condividere proprio un momento così importante con i telespettatori di Verissimo: “Sono venuta qua diverse volte in trasmissione e penso di aver condiviso tante emozioni, perché- rivolgendosi alla conduttrice Toffanin- sai tirare fuori la parte più emozionante di tutti noi. Ho quindi piacere a condividere con te questa cosa così privata. Sei una donna ma anche una meravigliosa mamma”.

RIVELATRICI LE SCARPINE DA BEBÈ

A questo punto viene consegnata alla futura mamma una scatola che svelerà appunto il sesso del bambino: Salemi la apre e all’interno appare un paio di scarpine da neonato blu: suo figlio sarà quindi un maschietto. Immancabile la commozione della conduttrice, accompagnata da note e parole di “La prima cosa bella”.

“È un maschietto e io non so cosa aspettarmi dal diventare mamma, però so che cosa spero: essere una brava mamma. Ci metterò tutta me stessa”, sono le prime parole di Salemi dopo l’apertura della scatola. “Io mi sono sempre immaginata mamma di una femminuccia, però la vita ti stupisce. La cosa più importante per me è la salute, dunque inizia per me una avventura nuova”.

IL NOME? SARANNO DUE

Alla domanda fatidica sul possibile nome, l’influencer risponde rivelando un dettaglio: sarà un doppio nome, anche se ancora i futuri genitori non ne ha individuato neanche uno. E sul possibile matrimonio, Salemi prende tempo: “Non è una mia priorità. Credo che sia un figlio a legare due persone, più delle nozze. Ora vogliamo goderci la maternità e la paternità”