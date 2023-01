Gossip: nozze in vista per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Gossip: tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi c’è aria di matrimonio. La coppia, ospite di ‘Verissimo’, rivela che tra i progetti futuri ci sono le nozze. E lei vuole anche una figlia

“Non ho mai pensato al matrimonio prima di Giulia. Ma lei è il mio rifugio e non voglio lasciarla scappare“. Sono parole di amore vero quelle pronunciate da Pierpaolo Pretelli nello studio di ‘Verissimo’, dove è stato ospite insieme alla fidanzata Giulia Salemi nella puntata di domenica 8 gennaio.

“Nelle mie relazioni precedenti l’idea delle nozze non mi è mai passata per la mente – ha aggiunto Pretelli rispondendo alle domande della conduttrice Silvia Toffanin – ma con Giulia per la prima volta mi è scattata. Io voglio sposarla“.

A quel punto, racconta la Dire (www.dire.it), Salemi ha provato a nascondere l’emozione scherzandoci su: “Ma se mi dici sempre ‘per carità!’. Sei falso“, ha risposto al suo Pierpaolo ridendo. “Ma quello lo dico quando scherziamo o quando dai di matto”, ha ribattuto Pretelli. Che poi è tornato serio: “Penso che questo sia il rapporto più sano che ho avuto e non voglio lasciarla scappare. Anche se non è che con il matrimonio ti lego…“, ha sottolineato guardando negli occhi la sua Giulia.

“Quindi prima o poi questa proposta arriverà?“, lo ha incalzato Toffanin. “Più prima che poi, direi”, ha aggiunto sorniona. E Pretelli non si è tirato indietro: “Sì, arriverà. Più prima che poi”. Insomma, per i Prelemi c’è aria di fiori d’arancio. E Giulia rilancia: “Vorrei avere una bambina e crescere insieme a lei come una mamma per amica”.