Previsioni meteo 6 settembre 2024: weekend più instabile

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 settembre 2024: possibilità di precipitazioni e calo termico sulle regioni italiane

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo una lunghissima fase anticiclonica che, salvo brevi break, non ha dato tregua dal mese di giugno. Nella giornata di oggi e nel corso del weekend l’anticiclone batterà invece in ritirata lasciando spazio all’arrivo di un intenso nucleo perturbato che porterà piogge e temporali al Nord e poi anche al Centro e al Sud Peninsulare. Le temperature, finora su valori decisamente superiori alla media stagionale, subiranno un calo per riportarsi su valori tipici della stagione. A seguire anche la prossima settimana potrebbe risultare prevalentemente instabile secondo i modelli meteo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 6 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli nuvolosi e precipitazioni diffuse. In serata piogge che interessano ancora le regioni di Nord-Est, migliora altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. Al pomeriggio ancora tempo instabile su tutti i settori con precipitazioni diffuse. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse sulle regioni tirreniche Peninisulari, più asciutto altrove. Al pomeriggio fenomeni anche intensi su Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. In serata e nottata maltempo in estensione a tutti i settori con piogge e temporali anche intensi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadrantin meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .