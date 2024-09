Previsioni meteo 10 settembre 2024: fase instabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, martedì 10 settembre 2024: clima instabile su gran parte dell’Italia con piogge e temperature autunnali

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia e clima autunnale per il transito di un treno di perturbazioni che caratterizzeranno questa settimana. Buona parte della Penisola sarà dunque coinvolta da una fase di maltempo. Oltre a piogge e temporali ci attendiamo anche un calo delle temperature su valori in media o localmente anche poco al di sotto. A seguire tempo che potrebbe rimanere instabili con le correnti occidentali sul Mediterraneo almeno fino al prossimo weekend.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 10 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Pianura Padana con locali piogge sui settori adriatici. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con locali piogge al Nord-Est e variabilità asciutta altrove. In serata attese nubi sparsi su tutte le regioni ma con solo qualche pioggia isolata. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locali piogge sui settori adriatici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con piogge soprattutto nelle zone interne. In serata e nottata ancora piogge tra Lazio e Abruzzo, asciutto con cieli nuvolosi altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse alternata a schiarite con possibili piogge isolate, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni. In serata nuvolosità in aumento con piogge sparse, variabilità asciutta sulle Isole Maggiori. Temperature minime stabili o in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi ad agitati.

