Previsioni meteo 16 settembre 2024: instabilità al meridione

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 16 settembre 2024: tempo instabile al Sud peninsulare, clima più asciutto al Nord e al Centro

Condizioni meteo autunnali sull’Italia nonostante il ritorno del sole sul finire dello scorso weekend. Nella giornata di oggi avremo piogge di debole intensità sulle regioni del Sud peninsulare mentre al Nord e al Cento il clima risulterà asciutto ma con valori termici inferiori alla media stagionale. Lo scenario, almeno per quanto riguarda le temperature, resterà immutato anche nei prossimi giorni con valori sotto media e possibilità di piogge e temporali al Nord e sul versante tirrenico del Centro nella seconda parte della settimana per l’arrivo di una perturbazione.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 16 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite, locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e molte nuvole in transito. In serata locali piogge in arrivo sulle coste adriatiche, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi, generalmente di debole intensità. Al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni sparse su tutte le regioni. In serata e nottata peggiora sui settori adriatici con piogge e temporali anche di forte intensità. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con nuvolosità associata a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili sia sui settori Peninsulari che sulle Isole Maggiori. In serata e nottata maltempo con temporali anche intensi sulle regioni Peninsulari, specie Campania, Molise e Puglia. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .