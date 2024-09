Martina De Iannon di Temptation Island sarà tronista a Uomini e Donne

Direttamente da Temptation Island, Martina De Iannon è stata scelta come quarta tronista di Uomini e Donne. Si aggiunge a Michele, Francesca e Alessio

La 26enne Martina De Iannon si rimette in pista dopo l’addio a Raul proprio nell’isola di tentatori e tentatrici. Dopo un annetto insieme, la coppia era approdata al programma su idea di lei per ‘colpa’ della gelosia del ragazzo. Nel corso delle puntate, però, Martina ha capito di non amarlo veramente e si è avvicinata al single Carlo, con il quale ha avuto un flirt estivo adesso chiuso.

L’ADDIO A RAUL: “NON ME L’ASPETTAVO”

“Non pensavo che quest’esperienza andasse così- racconta adesso- sono entrata convinta di amare Raul e pensando che l’unico problema della nostra relazione fosse la sua gelosia. Già una settimana dopo, però, mi sono resa conto che il centro del problema non era più quello. Mi sono resa conto di non essere più innamorata di lui”. E “non è stato facile prendere questa decisione perché non me l’aspettavo, ma, come faccio sempre nella vita, affronto le cose di petto. E ho preferito chiudere un qualcosa che non sarebbe stato sincero“.

IL FLIRT ESTIVO CON CARLO: “CI ABBIAMO PROVATO”

Dell’intesa con il single Carlo dice: “Ho deciso di vivermela perché sono sempre stata sincera con me stessa e ho deciso di essere onesta anche con le persone che avevo di fronte a me. Usciti dal programma Carlo mi ha contattata, mi ha scritto, ci siamo visti. Ci abbiamo provato, ma non è andata. Mi sono resa conto che non eravamo compatibili. Anche in questo caso, sono stata sincera e ho deciso di chiudere questa conoscenza”.

“NON CERCO UNA STORIELLA”

Martina lavora nel ristorante di famiglia a Roma e ha tre fratelli, di se stessa dice: “Ho un carattere deciso, ma ho anche le mie debolezze. Non sono timida, sono spigliata e quando sto insieme agli altri mi piace ridere e scherzare”. E ancora: “Mi piaccio e me ne frego del giudizio degli altri”.

“Quando mi innamoro do tutta me stessa, non cerco una storiella“, assicura. “L’uomo che vorrei accanto mi deve corteggiare”, spiega. “Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita e che abbia i miei stessi valori, soprattutto quello della libertà. Che mi faccia perdere il controllo e che mi faccia provare quel brividino”.