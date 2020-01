Uomini e Donne: Giulio dirà in diretta chi ha scelto

Dopo la scelta di Giulio, salirà sul trono del programma Daniele Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello 16. Il prossimo tronista, ai tempi del GF, ha avuto una relazione con Martina Nasoni (la ragazza che ha ispirato La ragazza con il cuore di latta di Irama). Ed è proprio lei ad aver fatto scoppiare una polemica su Dal Moro. L’ex gieffina, in questi giorni, si è scagliata con il ragazzo perché “quando ho saputo che Daniele è il nuovo tronista di Uomini e Donne non ci potevo credere: l’ho chiamato subito per affrontarlo. Lui ha negato, non ha avuto il coraggio di dirmi la verità. Si è comportato da vigliacco e mi ha spezzato il cuore“.

Il motivo di tale accanimento nei confronti del tronista è l’amore che lei prova per lui: “Soffro, perché sono innamorata di lui – ha detto la Nasoni come racconta l’agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it) – lo so, è la prima volta che lo dico apertamente: Daniele pretendeva che vivessimo la nostra storia con riservatezza. Ora sto piangendo per lui anche se non lo merita. Quando lui lo ha saputo mi ha fatto una scenata, mi ha detto che no, non può nascere un vero amore davanti alle telecamere. Gli ho risposto -ha concluso- che per me non c’era niente di male, visto che lui non voleva stare con me. E quando Daniele ha capito che mi stava perdendo mi ha chiesto di ritornare insieme“.