Si perde nel bosco mentre cerca funghi a Maccagno: 89enne ritrovata dopo 4 giorni

Ha vagato 4 giorni nei boschi: ritrovata 89enne a Maccagno che si era persa cercando funghi. I soccorritori sono riusciti a sentire le sue grida di aiuto

Disidrata e sotto choc, ma viva a 89 anni, dopo 4 giorni (e notti) trascorsi da sola nei boschi, bevendo acqua piovana raccolta in alcuni pozzetti. L’hanno trovata dei soccorritori, Giuseppina Bardelli, che grazie alle forze rimaste, è riuscita a gridare aiuto e farsi sentire. Dell’anziana non si avevano più notizie da mercoledì scorso, 21 agosto, quando con il figlio si era recata nei boschi del Varesotto, tra i territori di Maccagno, in località Forcora, per raccogliere funghi. È poi bastato un attimo di distrazione e il figlio non l’ha più vista, di lei si sono perse completamente le tracce.

LE RICERCHE

Non avendo con sé il cellulare, non è stato possibile geolocalizzarla subito. Per ritrovarla si è messa in moto la macchina dei soccorsi: una quarantina di volontari e vigili del fuoco specializzati, con l’ausilio anche di cani molecolari e droni. In più, è stato attivato del personale Speleo-alpino-fluviale per poter visionare le zone meno accessibili. E poi carabinieri e volontari della Protezione Civile.

A rintracciarla, nella zona di Monterecchio, sono stati i soccorritori, Vigili del Fuoco e volontari del Piambello, che hanno sentito le sue grida di aiuto, mentre erano impegnati nelle sue ricerche. L’anziana si trovava ‘bloccata’ in una zona impervia con felci alte, per recuperarla è stata chiamato l’elisoccorso e del personale sanitario. Per fortuna era in buone condizioni, anche se disidratata e sotto choc. È stata infine affidata ai sanitari per le cure.