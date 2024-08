Maison Signore ha conquistato anche le spose giapponesi

Il prestigioso brand italiano Maison Signore ha presentato le collezioni Victoria ed Isabella a Kyoto e Tokyo rafforzando il legame con le spose internazionali

Maison Signore, (www.maisonsignore.it) azienda simbolo dell’haute couture italiana ed eccellenza del Made in Italy, ha presentato in Giappone le sue collezioni di punta, Victoria ed Isabella.

Continua così l’impegno della Maison per diffondere su scala internazionale l’alta qualità italiana, mix di eleganza, tradizione sartoriale e artigianalità. Maison Signore ha partecipato al Trunk Show B2B a Kyoto, organizzato nel Fortune Garden Hotel e ha sfilato a Tokyo nello store Granmanie, uno dei negozi da abiti da sposa più esclusivi del Giappone.

“Le spose giapponesi- spiega la direttrice creativa di Maison Signore Vittoria Foraboschi- apprezzano la semplicità, prediligendo abiti poco scollati, lunghi e di seta, che incarnano eleganza e sobrietà. Sono alla ricerca di un equilibrio perfetto tra tradizione e modernità, preferendo linee pulite e tessuti di alta qualità che esprimano raffinatezza senza essere eccessivamente elaborati. Maison Signore risponde a queste esigenze con il valore aggiunto del Made in Italy, portando avanti una tradizione sartoriale che rende ogni abito unico e speciale. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione unica per promuovere lo stile italiano, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, tra le future spose giapponesi e internazionali. Le spose giapponesi hanno potuto apprezzare la bellezza e la raffinatezza degli abiti, la perfetta manifattura italiana e l’eleganza senza tempo”.

L’azienda, leader nella produzione artigianale di abiti da sposa, vanta numeri da record, con i suoi oltre quarant’anni di attività nel mondo del bridal, più di duemila metri quadrati di showroom tra i vari atelier. Le sue collezioni nascono dalla produzione di più di duecento modelli diversi di abiti realizzati ogni anno dai laboratori interni delle sedi in Campania e in Puglia e distribuiti in Italia e nel mondo con tre flagship store in Campania, più di cinquanta rivenditori in Italia e altrettanti nel mondo tra cui il tempio del bridal mondiale: Kleinfeld a New York.

Il brand italiano è da sempre impegnato nella tutela e nella promozione del Made in Italy. Ogni abito è corredato da un certificato di garanzia digitale personalizzato, che racconta la storia dell’abito acquistato, le caratteristiche, le ore di lavorazione, lo stile e ne garantisce l’originalità. Un semplice QR code porta a una pagina web speciale che ripercorre ogni step della realizzazione dell’abito scelto, permettendo ai clienti di conoscere fino in fondo la creazione e tutti i dettagli del prodotto scelto.



Le collezioni presentate:

La collezione Isabella parte dal gusto prezioso e retrò in cui spicca l’utilizzo di pizzi pregiati, con richiami in rilievo luminosi per l’applicazione di perle e cristalli. A dominare, nella linea, sono i volumi maestosi e imponenti delle gonne, pensati per conferire eleganza e regalità.

Romantica è, invece, la collezione Victoria nella quale conquistano l’attenzione i pizzi francesi soprattutto chantilly, dentelle e ombra e il macramè. La proposta di Victoria si completa con gli accessori in mikado e organza con cordonatura lavorata in rilievo.