Maison Signore presenta le nuove collezioni 2025 a Sisposa Italia

Dal 5 all’8 aprile Maison Signore presenterà al Mico di Milano le quattro collezioni:: Isabella, Sofia, Victoria ed Helena

Dopo il successo ottenuto anche quest’anno da Maison Signore (www.maisonsignore.it) al trunk show a New York da Kleinfeld, il tempio del bridal mondiale, il brand italiano di abiti da sposa torna a presentare a Milano a Sisposa Italia dal 5 al 8 aprile, le quattro collezioni 2025: Isabella, Sofia, Victoria ed Helena.

L’azienda, leader nella produzione artigianale di abiti da sposa, vanta numeri da record, con i suoi oltre quarant’anni di attività nel mondo del bridal, più di duemila metri quadrati di showroom tra i vari atelier. Le sue collezioni nascono dalla produzione di più di duecento modelli diversi di abiti realizzati ogni anno e distribuiti in Italia e nel mondo con tre flagship store in Campania, più di cinquanta rivenditori in Italia e altrettanti nel mondo.

“Ci presentiamo- dichiara l’ad di Maison SIgnore Giro Signore- con uno spazio esclusivo che offrirà ai buyer l’opportunità di scoprire le collezioni in un ambiente riservato, un vero e proprio private showroom, dove potranno ammirare le ultime creazioni e selezionare gli abiti da sposa più prestigiosi. Il nostro ritorno alla fiera Sisposa Italia segna un momento importante per Maison Signore. Ogni abito è stato creato con amore e dedizione, con l’obiettivo di far sognare tutte le spose nel giorno del loro matrimonio”.

Tra le principali novità della collezione Isabella risaltano l’utilizzo di pizzi pregiati dall’allure retrò, con ricami a rilievo impreziositi da perle e cristalli, volumi regali e imponenti delle gonne che donano un’aura di eleganza e grandiosità.

Nella collezione Victoria regna il romanticismo, grazie a pizzi leggiadri come lo chantilly, dentelle, ombra, o al pregiato macramè, capaci di dare materia all’essenza dei sogni di ogni sposa. Accessori con cordonatura a rilievo, lavorata su tessuti preziosi come mikado e organza.

Sofia è l’emblema della sposa audace e sicura di sé. Scollature profonde, enfatizzate da pizzi ricamati e pregiati, tessuti che modellano delicatamente le forme della silhouette, rendono ogni abito unico e sensuale, con utilizzo di materiali di tendenza, soprattutto per quanto riguarda la costruzione interna.

I corsetti ispirati alle classiche guêpière francesi, invece, sono la novità della collezione di Helena, esaltano il punto vita e i fianchi e slanciano la figura, mentre un gioco di volumi sulle gonne aggiunge un tocco moderno e sofisticato, con rouches che valorizzano il carattere moderno e sbarazzino della collezione.

In un’epoca in cui il matrimonio diventa sempre più un’espressione di stile personale e individuale, Maison Signore continua a guidare il settore con la sua visione raffinata e innovativa.

“La moda sposa nel 2025- spiega Signore- si caratterizza per uno stile pulito, con tessuti nobili e senza eccessive lavorazioni. C’è inoltre un ritorno dei corpetti con lo scheletro a vista (come le guepières dei corsetti da intimo) e i tagli prediligono la vita bassa. Da parte delle spose c’è una richiesta sempre maggiore di personalizzare il proprio look attraverso la combinazione di più articoli e accessori, in modo da rendere unico l’abito, e anche di poterlo adattare ai diversi momenti della cerimonia e della festa”.