Nasce la Signore Academy promossa da Maison Signore

Maison Signore lancia Signore Academy: l’Academy aziendale. Lavorerà in collaborazione con le principali realtà formative del settore

Valorizzare ed incoraggiare i talenti emergenti del mondo della moda, fornire loro l’opportunità unica di confrontarsi con il mondo del lavoro e della formazione orientata all’inserimento nelle aziende: nasce con quest’obiettivo la Signore Academy promossa da Maison Signore (https://www.maisonsignore.it).

Maison Signore è leader nella produzione artigianale di abiti da sposa e vanta numeri da record con i suoi oltre quarant’anni di attività nel mondo del bridal, più di duemila metri quadrati di showroom tra i vari atelier e le sue collezioni che portano alla produzione di più di duecento modelli diversi di abiti realizzati ogni anno e distribuiti in Italia e nel mondo.

La Signore Academy, in collaborazione con le principali realtà della formazione nel mondo della moda, selezionerà i migliori talenti interessati a lavorare nell’industria del Bridal e offrirà un percorso formativo personalizzato.

Nell’ambito del progetto verrà lanciata la nuova edizione del contest “The Young Designers Bridal Awards”: una call per i giovani creativi che vogliono mettersi in gioco provando ad interpretare e a trasformare in bozzetti i valori e i segreti della Maison.

“E’ necessario- dichiara Gino Signore Ceo della Maison- investire sui nuovi talenti, sulla ricchezza che possono portare in azienda, sulla forza espressiva e creativa di chi si trova ancora all’inizio del suo percorso lavorativo. Puntiamo all’ingresso in azienda di almeno venti persone nell’arco del prossimo triennio. Il grande problema oggi è avvicinare i giovani al mondo dell’altra sartoria. Un’arte e un mestiere nobile a cui bisogna restituire la giusta dignità. Anche come azienda la nostra crescita è legata alla capacità di attrarre talenti e aumentare la nostra capacità produttiva. La Signore Academy nasce come fucina di progetti e servizi che sviluppano questa idea di crescita e miglioramento reciproco: da una parte i giovani talenti e dall’altra l’azienda affermata, aperta agli stimoli e alla modernità stilistica. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i talenti emergenti del mondo della moda e dar loro una possibilità di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità offrendo loro il supporto necessario per il lancio e lo sviluppo della propria creatività e soprattutto per il loro inserimento nel mondo del lavoro”.