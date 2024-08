Alzheimer: aggiornati criteri per diagnosi e stadiazione della malattia

Un gruppo di lavoro rivede i criteri basati sulla biologia per la diagnosi e la stadiazione della malattia di Alzheimer

Un gruppo di lavoro convocato dall’Alzheimer’s Association ha pubblicato su “Alzheimer’s & Dementia” i criteri rivisti basati sulla biologia per la diagnosi e la stadiazione della malattia di Alzheimer (AD), tra cui un nuovo sistema di classificazione dei biomarcatori che include biomarcatori fluidi e di imaging, nonché un nuovo sistema di stadiazione della malattia. Questi aggiornamenti rappresentano i primi cambiamenti significativi dai criteri del 2018.

Definizione dei biomarcatori principali

I criteri rivisti definiscono l’AD come un processo biologico che inizia con la comparsa di un cambiamento neuropatologico dell’AD (ADNPC) in assenza di sintomi. La progressione del carico neuropatologico porta alla comparsa e alla progressione più tardiva dei sintomi clinici.

Il gruppo di lavoro ha suddiviso i biomarcatori dell’AD in tre grandi categorie:

biomarcatori principali dell’ADNPC biomarcatori non specifici che sono importanti nell’AD ma sono anche coinvolti in altre malattie cerebrali biomarcatori di malattie o condizioni che comunemente coesistono con l’AD.

I biomarcatori principali dell’Alzheimer sono suddivisi in Core 1 e Core 2.

Biomarcatori Core 1: questi diventano anomali all’inizio del decorso della malattia e misurano direttamente le placche amiloidi o la tau fosforilata (p-tau). Includono l’amiloide PET, il rapporto amiloide-beta 42/40 nel liquido cerebrospinale (CSF), il rapporto p-tau181/beta-amiloide nel CSF e il rapporto tau totale/amiloide beta 42 nel CSF. Sono anche inclusi biomarcatori plasmatici “accurati”, come p-tau217. «Un risultato anomalo del biomarcatore Core 1 è sufficiente per stabilire una diagnosi di AD e per informare il processo decisionale clinico durante tutto il continuum della malattia» ha scritto il gruppo di lavoro.

I biomarcatori Core 2 diventano anomali più tardi nel processo patologico e sono più strettamente legati all’insorgenza dei sintomi. I biomarcatori Core 2 includono la PET tau e alcuni frammenti tau solubili associati alla proteinopatia tau (p.es., MTBR-tau243), ma anche pT205 e frammenti tau non fosforilati della regione mediaI biomarcatori Core 2, se combinati con Core 1, possono essere utilizzati per stadiare la gravità della malattia biologica. I biomarcatori anomali Core 2 «aumentano la il grado di confidenza che l’AD stia contribuendo ai sintomi» ha osservato il gruppo di lavoro.

I criteri rivisti includono anche uno schema integrato di stadiazione biologica e clinica che riconosce il fatto che le co-patologie comuni, la riserva cognitiva e la resistenza possono modificare le relazioni tra gli stadi clinici e biologici dell’AD.

Linee guida formali e ruolo del clinico

Il gruppo di lavoro ha osservato che attualmente l’uso clinico dei biomarcatori di AD è destinato alla valutazione di pazienti sintomatici, non di individui cognitivamente non compromessi. Le terapie mirate alla malattia non sono ancora state approvate per gli individui cognitivamente non compromessi. Per questo motivo, il gruppo di lavoro attualmente sconsiglia di eseguire test diagnostici in individui cognitivamente non compromessi al di fuori del contesto di studi di ricerca osservazionali o terapeutici.

Questa raccomandazione, hanno scritto, potrebbe cambiare in futuro se le terapie mirate alla malattia che sono attualmente in fase di valutazione negli studi dovessero dimostrare un beneficio nella prevenzione del declino cognitivo e fossero approvate per l’uso nell’AD preclinico.

I criteri rivisti non forniscono linee guida passo dopo passo per i medici, ma principi generali basati sulla scienza attuale, sottolineano gli autori. Il documento rappresenta peraltro un “trampolino di lancio” per l’Alzheimer’s Association con l’obiettivo di creare linee guida cliniche formali. Una stesura che si auspica sia terminata entro il 2025.

Bibliografia

