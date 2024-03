Parkinson: nuova definizione di malattia basata su marcatori biologici

Il morbo di Parkinson e la demenza a corpi di Lewy – dovrebbero essere definite come malattia neuronale dell’alfa-sinucleina, non come sindromi cliniche

Le malattie a corpi di Lewy – il morbo di Parkinson e la demenza a corpi di Lewy – dovrebbero essere definite come malattia neuronale dell’alfa-sinucleina, non come sindromi cliniche. È quanto propone un nuovo documento di posizione pubblicato su “Lancet Neurology”.

«La malattia di Parkinson e la demenza a corpi di Lewy sono attualmente definite dalle loro caratteristiche cliniche, con la patologia dell’alfa-sinucleina come gold standard per stabilire la diagnosi definitiva» specificano Tanya Simuni, della Northwestern University di Chicago, e colleghi.

Stadiazione della malattia neuronale dell’alfa-sinucleina

Fino a poco tempo fa, l’alfa-sinucleina – il segno neuropatologico della malattia di Parkinson e della demenza a corpi di Lewy – poteva essere misurata in modo affidabile solo post-mortem. Un saggio di amplificazione del seme (SSA) sviluppato per la prima volta nel 2016 mostra ora elevate sensibilità e specificità nel distinguere il Parkinson dai controlli sani nel liquido cerebrospinale (CSF).

«Proponiamo che, data la nostra capacità di rilevare l’alfa-sinucleina neuronale utilizzando questo test di amplificazione dei semi, è tempo di ridefinire la malattia di Parkinson e la demenza a corpi di Lewy sulla base della biologia piuttosto che delle caratteristiche cliniche» scrivono Simuni e colleghi.

«Riconosciamo che una definizione biologica per la malattia di Parkinson e la demenza a corpi di Lewy costituisca un cambiamento importante, ma crediamo che rifletta la disponibilità di strumenti per stabilire la diagnosi gold standard durante la vita».

La definizione proposta stabilisce un sistema di stadiazione, noto come sistema di stadiazione integrato della malattia neuronale dell’alfa-sinucleina (NSD-ISS), radicato nelle ancore biologiche e nel livello di compromissione funzionale causato da segni o sintomi clinici.

Il sistema di stadiazione inizia con un’anomalia in un biomarcatore di alfa-sinucleina, seguita da una disfunzione neuronale dopaminergica valutata mediante imaging e quindi dalla comparsa e dalla progressione a valle di segni o sintomi clinici e compromissione funzionale. I fattori di rischio genetici sono incorporati nel sistema.

Diagnosi possibile in assenza di manifestazioni cliniche

I passi concettuali alla base di questo quadro sono paralleli agli sforzi che hanno portato a nuovi modi di guardare alla malattia di Alzheimer, osserva Clifford Jack Jr., della Mayo Clinic di Rochester, in un commento di accompagnamento.

«I principi centrali dei criteri proposti da Simuni e colleghi» osserva Jack «sono i seguenti: 1) la malattia è definita biologicamente sulla base di biomarcatori oggettivi in vivo; 2) la malattia può essere diagnosticata in assenza di manifestazioni cliniche; 3) le manifestazioni cliniche in assenza di biomarcatori non sono sufficienti per diagnosticare la malattia»; principi, sottolinea Jack, che sono anche alla base del quadro di ricerca 2018 del National Institute on Aging-Alzheimer’s Association.

Entrambi i quadri sostengono che il processo della malattia inizia prima dell’insorgenza dei sintomi e può essere diagnosticato nel periodo preclinico, ricorda Jack. «Separando la sindrome dalla biologia, i criteri della malattia neuronale dell’alfa-sinucleina riconoscono anche che la presentazione sindromica non è sempre specifica per la patologia neuronale dell’alfa-sinucleina» scrive.

Una definizione biologica e il quadro di ricerca NSD-ISS sono essenziali per consentire studi interventistici nelle fasi iniziali della malattia, osservano Simuni e colleghi. «L’NSD-ISS si evolverà per includere l’incorporazione di definizioni basate sui dati di ancore funzionali specifiche per fase e biomarcatori aggiuntivi man mano che emergono e vengono convalidati» scrivono.

«Attualmente, l’NSD-ISS è destinato esclusivamente nell’ambito della ricerca; la sua applicazione in clinica è prematura e inappropriata» sottolineano.

Proposto anche il framework “SynNeurGe”

In un ulteriore articolo pubblicato su “Lancet Neurology”, Anthony Lang, del Toronto Western Hospital in Canada, e colleghi propongono un altro modo di classificare la malattia di Parkinson.

Il loro quadro biologico, noto come SynNeurGe, include la presenza o l’assenza di alfa-sinucleina (S) patologica nei tessuti o nel liquido cerebrospinale, l’evidenza della neurodegenerazione sottostante (N) definita dal neuroimaging e la documentazione di varianti genetiche patogene (G) che causano o predispongono fortemente le persone alla malattia di Parkinson.

Sia NSD-ISS che SynNeurGe sono stati sviluppati per uso di ricerca, ma c’è la possibilità che questi criteri vengano applicati prima del previsto in contesti clinici, osservano Bastiaan Bloem, del Radboud University Medical Center di Nijmegen (Olanda) e co-autori in un altro commento.

«Sebbene siano ancora provvisori e necessitino di una solida convalida, questi metodi apriranno la strada a nuove ricerche sulla modificazione della malattia di Parkinson e possibilmente su altre alfa-sinucleinopatie» scrivono Bloem e colleghi.

«Tali framework sottolineano anche sostanziali lacune di conoscenza che meritano ulteriori studi» aggiungono. «Mentre ci muoviamo verso una definizione biologica convalidata della malattia di Parkinson, sarebbe vantaggioso ai fini diagnostici se entrambi i quadri, una volta aggiornati, fossero unificati in criteri integrati».

Fonte:

Simuni T, Chahine LM, Poston K, et al. A biological definition of neuronal α-synuclein disease: towards an integrated staging system for research. Lancet Neurol. 2024;23(2):178-190. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00405-2. leggi

Jack CR Jr. Criteria for a biological definition of neuronal α-synuclein disease-a major conceptual step forward. Lancet Neurol. 2024;23(2):129-130. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00456-8. leggi

Höglinger GU, Adler CH, Berg D, et al. A biological classification of Parkinson’s disease: the SynNeurGe research diagnostic criteria. Lancet Neurol. 2024 Feb;23(2):191-204. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00404-0. leggi

Darweesh SKL, Sampaio C, Bloem BR. Has the time come to redefine Parkinson’s disease? Lancet Neurol. 2024 Feb;23(2):130-133. doi: 10.1016/S1474-4422(23)00503-3. leggi