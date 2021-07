Alzheimer: un esame del sangue per la diagnosi precoce

Sviluppato per la prima volta un semplice ma efficace esame del sangue che consente la diagnosi precoce e lo screening del morbo di Alzheimer

Un team di ricerca internazionale guidato dalla Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) dai dati provenienti da pazienti cinesi ha sviluppato per la prima volta un semplice ma efficace esame del sangue che consente la diagnosi precoce e lo screening del morbo di Alzheimer (AD), con un livello di precisione di oltre il 96%.

Attualmente, i medici si basano principalmente su test cognitivi per diagnosticare una persona con AD. Oltre alla valutazione clinica, l’imaging cerebrale e l’analisi del liquido cerebrospinale ottenuto mediante puntura lombare sono le due procedure mediche più comunemente utilizzate per rilevare i cambiamenti nel cervello causati dall’Alzheimer. Tuttavia, questi metodi sono costosi, invasivi e spesso non disponibili in molti Paesi.

Ora, un team guidato dalla professoressa Nancy IP, vicepresidente per la ricerca e lo sviluppo alla HKUST, ha identificato 19 delle 429 proteine plasmatiche associate alla AD per formare un pannello di biomarcatori rappresentativo di una “firma di Alzheimer” nel sangue. Sulla base di questo pannello, il team ha sviluppato un sistema di punteggio che distingue i pazienti con AD dalle persone sane con una precisione superiore al 96%.

Questo sistema può anche differenziarsi tra le fasi iniziali, intermedie e tardive del MA, e può essere utilizzato per monitorare la progressione della malattia nel tempo. Questi risultati entusiasmanti hanno portato allo sviluppo di un test ad alte prestazioni basato sul sangue per l’AD, e possono anche aprire la strada a nuovi trattamenti terapeutici per la malattia.

“Con l’avanzamento della tecnologia di rilevamento delle proteine ultrasensibili nel sangue, abbiamo sviluppato una soluzione diagnostica semplice, non invasiva e accurata per il MA, che faciliterà notevolmente lo screening su scala di popolazione e la stadiazione della malattia”, ha detto Nancy Ip, Morningside Professor of Life Science e il direttore del State Key Laboratory of Molecular Neuroscience alla HKUST.

Il lavoro è stato condotto in collaborazione con i ricercatori dell’University College di Londra e i medici degli ospedali locali, tra cui il Prince of Wales Hospital e il Queen Elizabeth Hospital. La scoperta è stata fatta utilizzando il proximity extension assay (PEA) – una tecnologia all’avanguardia ultrasensibile e ad alta capacità di misurazione delle proteine, per esaminare i livelli di oltre 1.000 proteine nel plasma dei pazienti AD di Hong Kong.

Come lo studio più completo delle proteine del sangue nei pazienti di AD fino ad oggi, il lavoro è stato recentemente pubblicato in Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, ed è stato anche presentato e discusso attivamente su diverse piattaforme di scambio accademico sulla ricerca sull’AD come Alzforum.

L’ Alzheimer, che colpisce oltre 50 milioni di persone in tutto il mondo, comporta la disfunzione e la perdita di cellule cerebrali. I suoi sintomi includono la perdita progressiva della memoria, nonché la compromissione del movimento, del ragionamento e del giudizio. Mentre i pazienti spesso cercano l’attenzione medica e vengono diagnosticati solo quando hanno problemi di memoria, l’AD colpisce il cervello almeno 10-20 anni prima della comparsa dei sintomi.

Gli Autori concludono che “abbiamo studiato sistematicamente il proteoma plasmatico dei pazienti con AD, abbiamo identificato un pannello di biomarcatori di AD che comprende 19 proteine plasmatiche e abbiamo stabilito un modello integrativo molto accurato per la classificazione di AD e la stadiazione della malattia. I nostri risultati non solo servono come base per lo sviluppo di un test ad alte prestazioni basato sul sangue per lo screening e il monitoraggio di AD in ambito clinico, ma forniscono anche obiettivi proteici abbondanti per lo sviluppo terapeutico futuro”.

