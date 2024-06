Terapia del dolore cronico: individuato Elkin1, nuovo potenziale bersaglio

Terapia del dolore cronico, individuato un nuovo potenziale bersaglio. Si tratta del canale ionico denominato Elkin1

È stato recentemente individuato un nuovo protagonista nel panorama della percezione tattile: si tratta del canale ionico denominato Elkin1, la cui importanza è stata evidenziata da uno studio condotto dai ricercatori del Max Delbrück Center for Molecular Medicine e pubblicato su Science.

La sensazione tattile è mediata da canali ionici attivati meccanicamente. Sebbene alcuni di questi canali siano stati identificati, è probabile che la meccanosensibilità dei neuroni sensoriali coinvolga più tipi di canali controllati meccanicamente.

Secondo il professor Gary Lewin, uno degli autori dello studio, finora si era ritenuto che il canale ionico Piezo, altro importante canale, fosse fondamentale per la percezione tattile. Tuttavia, emergeva chiaramente che questa singola proteina non era sufficiente a spiegare l’intero processo sensoriale.

Lewin afferma: “È probabile che la proteina sia direttamente coinvolta nella trasformazione di uno stimolo meccanico, come un tocco leggero, in un segnale elettrico. Con la presenza di Elkin1, i recettori cutanei possono trasmettere segnali tattili attraverso le fibre nervose fino al sistema nervoso centrale e al cervello”.

Chakrabarti et al. hanno identificato un presunto canale ionico, Elkin1, che viene attivato dalla forza meccanica ed è necessario per la normale sensazione tattile nei topi. Delezioni in Elkin1 riducono l’attivazione di correnti a bassa soglia attivate meccanicamente.

Una riduzione simile è stata osservata nei neuroni sensoriali umani indotti in seguito a una piccola riduzione mediata da RNA interference in Ellkin1. L’identificazione del contributo di Elkin1 alla sensazione tattile amplia la comprensione delle basi molecolari della sensazione cutanea.

Secondo le ipotesi degli studiosi in questo nuovo studio pubblicato pochi giorni fa su Science, durante la normale trasmissione dei segnali, Elkin1 e Piezo2 collaborano nell’ambito della percezione tattile. Inoltre, sono emerse evidenze che suggeriscono un possibile coinvolgimento di Elkin1 nella trasmissione di stimoli meccanici dolorosi.

Il canale Piezo 2 tra l’altro, insieme al Piezo 1, hanno valso il premio nobel per la Medicina a David Julius e Ardem Patapoutian perché questi due canali ionici rappresentano una classe completamente nuova di canali ionici che fungono da sensori meccanici.

Patapoutian ha anche dimostrato che Piezo 2 è il principale trasduttore meccanico nei nervi somatici ed è necessario per la nostra percezione del tatto e della propriocezione. In ulteriori lavori, ha scoperto ruoli centrali di questi due canali per molte funzioni fisiologiche aggiuntive. Patapoutian e i suoi collaboratori hanno identificato per la prima volta una linea cellulare che emetteva un segnale elettrico misurabile quando le singole cellule venivano colpite con una micropipetta. Dopo una lunga sperimentazione, Patapoutian e i suoi collaboratori sono riusciti a identificare un singolo gene il cui silenziamento rendeva le cellule insensibili al tocco della micropipetta. Dopo il primo (PIEZO1), ne è stato identificato un secondo (Piezo2).

Lewin commentando il nuovo studio sottolinea: “Se verranno confermati questi dati, non solo avremo individuato un secondo canale ionico Elkin 1 cruciale per la percezione tattile, ma avremo anche identificato un nuovo potenziale bersaglio per il trattamento del dolore cronico”.

Sampurna Chakrabart et al., Touch sensation requires the mechanically gated ion channel ELKIN1 Science. 2024 Mar;383(6686):992-998.

leggi