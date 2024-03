Dolore: sta per arrivare il nuovo analgesico non oppioide di Vertex

Dopo i risultati positivi di due studi di Fase III sul dolore, Vertex Pharmaceuticals chiederà l’approvazione del suo nuovo analgesico non oppioide

Dopo i risultati positivi di due studi di Fase III sul dolore i cui dati sono appena stati resi noti, Vertex Pharmaceuticals chiederà l’approvazione alla Fda entro la metà dell’anno per il suo farmaco analgesico non oppioide VX-548.

Il nuovo composto di Vertex fa parte di una classe di farmaci che ha come bersaglio i canali del sodio sui nervi che percepiscono il dolore. Esistono già alcuni bloccanti dei canali del sodio, come per esempio la lidocaina, un agente anestetico. Ma poiché bloccano tutti i canali del sodio, anche quelli cruciali delle cellule cardiache e del cervello, spesso vengono somministrati solo come anestetici locali.

VX-548 ha come bersaglio un canale specifico chiamato Nav1.8 che si trova solo nei neuroni che percepiscono il dolore. Ciò significa che può agire ampiamente su questi neuroni in tutto il corpo senza bloccare la funzione del cuore o del cervello. Poiché non attiva i recettori degli oppioidi, non provoca nemmeno il rilascio di dopamina, dando alle persone un sollievo dal dolore senza un effetto di sballo.

L’amministratore delegato Reshma Kewalramani ha suggerito che “il profilo beneficio-rischio di VX-548 lo posiziona idealmente come farmaco ideale per colmare il divario tra i farmaci con una buona tollerabilità ma efficacia limitata (Fans e Coxib) e i farmaci oppioidi con efficacia terapeutica ma rischi noti, tra cui quello di creare dipendenza”. L’azienda spera di ottenere un’ampia indicazione per il farmaco nel dolore acuto da moderato a grave.

“Non credo che nessuno si aspetti che questo farmaco sostituisca o significhi la fine dei farmaci antidolorifici oppioidi, ma offre assolutamente un’alternativa di cui c’è estremo bisogno”, ha dichiarato Christopher Raymond, analista di Piper Sandler, in vista dei dati.

Secondo Vertex, ogni anno negli Stati Uniti a circa 80 milioni di pazienti viene prescritto un farmaco per il dolore acuto da moderato a grave.

I due studi presentati oggi

In uno studio, 1118 pazienti con dolore moderato o grave dopo un intervento di addominoplastica sono stati randomizzati a ricevere VX-548, idrocodone bitartrato/acetaminofene o placebo. Il secondo studio ha randomizzato 1073 pazienti con dolore moderato o grave dopo l’intervento di bunionectomia bunionectomia agli stessi tre gruppi di trattamento.

I risultati hanno dimostrato che il trattamento con VX-548 ha portato a un miglioramento statisticamente significativo del dolore rispetto al placebo, nonché una riduzione clinicamente significativa dal punto di vista clinico in entrambi gli studi sull’addominoplastica e sulla bunionectomia.

Vertex ha tuttavia osservato martedì che entrambi gli studi non hanno raggiunto un endpoint secondario chiave, che verificava se VX-548 fosse superiore a idrocodone bitartrato/acetaminofene.

Per l’obiettivo principale della somma ponderata nel tempo della differenza di intensità del dolore da 0 a 48 ore (SPID48), il beneficio riscontrato con VX-548 rispetto al placebo è stato di 48,4 punti nello studio sull’addominoplastica e di 29,3 punti nello studio sulla bunionectomia. Per quanto riguarda l’obiettivo secondario chiave di SPID48 rispetto a idrocodone bitartrato/acetaminofene, VX-548 ha dimostrato un beneficio non significativo di 6,6 punti nello studio sull’addominoplastica, mentre il farmaco di confronto è risultato migliore di 20,2 punti rispetto al farmaco di Vertex nello studio sulla bunionectomia.

“Gli investitori e l’azienda non si aspettavano una superiorità rispetto all’oppioide, poiché il vantaggio in termini di sicurezza (e di dipendenza) è enorme anche senza di esso”, ha osservato Mohit Bansal, analista di Wells Fargo.

Inoltre, i risultati hanno mostrato che il VX-548 ha avuto un esordio più rapido per un significativo sollievo dal dolore rispetto al placebo in entrambi gli studi e ha offerto benefici simili all’idrocodone bitartrato/acetaminofene in termini di miglioramenti sulla Numeric Pain Rating Scale (NPRS) rispetto al basale a 48 ore.

Come funziona

VX-548: è un inibitore orale sperimentale a piccola molecola del canale del sodio voltaggio-dipendente NaV1.8, sviluppato con l’obiettivo di creare una nuova classe di farmaci antidolorifici non oppioidi.

Il canale del sodio voltaggio-dipendente NaV1.8 è un bersaglio terapeutico per il dolore per via del suo ruolo nella trasmissione dei segnali nocicettivi e della sua espressione selettiva nei neuroni nocicettivi periferici dei gangli della radice dorsale. NaV1.8 è un sottotipo di canale ionico del sodio che negli esseri umani è codificato dal gene SCN10A (sodium voltage-gated channel alpha subunit e il suo ruolo nella trasmissione del dolore è supportato dalla sua funzione nella normale risposta sensoriale fisiologica, stati patologici derivanti da mutazioni in SCN10A, modelli animali e dagli effetti farmacologici degli agenti modulanti di NaV1.8.