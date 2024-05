Le case in legno: una scelta di qualità e versatilità per la tua abitazione

Le case in legno stanno guadagnando sempre più popolarità anche nel nostro paese. Sono versatili, economiche e, in molti casi, anche più ecologiche rispetto alle abitazioni tradizionali in muratura. Infatti, grazie alle proprietà del legno e ai nuovi progetti, le case prefabbricate assumono un aspetto moderno, offrendo un elevato comfort abitativo.

Grazie a diverse caratteristiche, si rivelano un’alternativa innovativa e interessante rispetto alle case tradizionali, risultando la scelta ideale per chi cerca una soluzione moderna e sostenibile.

Le nuove tecniche di progettazione e l’attenzione ai materiali permettono di costruire strutture che non solo rispettano l’ambiente, ma che presentano al tempo stesso un’elevata efficienza energetica e un’ottima qualità.

In questo articolo vedremo i vantaggi delle case in legno, come trovare l’abitazione perfetta per le proprie esigenze e molto altro.

Case in legno: i vantaggi delle abitazioni del futuro

Nell’ottica di un’architettura sostenibile, si parla sempre più spesso di case in legno , o in altri materiali innovativi ed ecologici, di efficienza energetica e di riduzione dell’impronta di carbonio. Queste abitazioni hanno numerosi vantaggi che le rendono sostenibili e innovative.

Infatti, il legno è un materiale da costruzione apprezzato per le sue proprietà, che permettono una buona efficienza termica dell’abitazione. Grazie alla maggiore attenzione verso le tecniche di gestione delle foreste, il legno di oggi non ha un impatto negativo sull’ambiente e, anzi, contribuisce alla decarbonizzazione .

Le principali certificazioni del legno sono:

● Forest Stewardship Council (FSC)

● Program for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)

Entrambe certificano l’effettiva sostenibilità del legno, in quanto proveniente da foreste gestite responsabilmente e secondo criteri che salvaguardano l’ambiente.

Tra gli altri vantaggi delle case in legno c’è la versatilità progettuale. Sul mercato, anche grazie alla rete, è possibile trovare diverse aziende costruttrici che sono in grado di progettare abitazioni in legno in base alle diverse esigenze dell’acquirente. La versatilità riguarda le dimensioni e il numero degli ambienti, ma anche il design e la scelta di numerosi elementi come i sistemi di coibentazione, gli infissi e molto altro.

Il risultato è una soluzione abitativa:

● con alti standard di qualità;

● efficiente dal punto di vista energetico;

● dal design personalizzabile;

● con un costo più basso e tempi di costruzione minori.

Come scegliere la casa in legno

Le case in legno non sono tutte uguali. I primi e importanti elementi che variano riguardano la qualità dei materiali e l’affidabilità del produttore. Un’abitazione in legno deve essere funzionale, sicura e confortevole. Affidarsi ad aziende competenti permette di ottenere tutta l’assistenza necessaria per fare una scelta consapevole e per essere ben informati sulle novità e sulla normativa riguardante le case in legno.

Il consiglio è di non rinunciare alla qualità dei materiali e di preferire buoni sistemi di coibentazione, capaci di migliorare ulteriormente l’efficienza energetica della casa. Questa è una scelta ecologica e in linea con i tempi, che permetterà di aumentare il valore dell’abitazione. Inoltre, andrebbero sempre scelti legni certificati. Il legno certificato è sottoposto a controlli rigorosi per garantire l’assenza di sostanze chimiche nocive, è tracciabile lungo tutta la filiera produttiva e viene ricavato utilizzando pratiche che tutelano l’ambiente e la biodiversità.

Un altro importante aspetto da considerare riguarda la scelta dello stile, che deve essere il più possibile coerente con i gusti personali e, allo stesso tempo, risultare armonico rispetto al contesto.

Infine, non va sottovalutata la dimensione della struttura. La tendenza è quella di preferire abitazioni sufficientemente grandi . Le case in legno oggi sono disponibili in varie metrature, suddivise in due, tre, persino quattro stanze. È possibile anche optare per strutture con soppalco e installare comodi porticati per godersi un pranzo o una cena all’esterno.