ENEA e Roma Capitale uniscono le forze per la decarbonizzazione

Decarbonizzazione: accordo di collaborazione triennale fra ENEA e Roma Capitale firmato dal sindaco Roberto Gualtieri e dal direttore generale dell’ENEA Giorgio Graditi

Promuovere lo sviluppo di innovative tecnologie energetiche e per la digitalizzazione, sostenendo in particolare la diffusione di fonti rinnovabili, comunità energetiche, idrogeno, smart grid e mobilità sostenibile. Sono questi i principali contenuti dell’accordo di collaborazione triennale fra ENEA e Roma Capitale firmato dal sindaco Roberto Gualtieri e dal direttore generale dell’ENEA Giorgio Graditi. L’obiettivo dell’intesa è di consolidare e avviare nuove iniziative in campo energetico e ambientale per favorire la decarbonizzazione del sistema energetico, l’adattamento al cambiamento climatico, l’efficienza degli usi finali dell’energia, e la tutela dei territori e degli ecosistemi.

“Con questo accordo vogliamo rafforzare la collaborazione tecnico-scientifica tra ENEA e Roma Capitale in tema di sostenibilità ambientale ed energetica”, ha affermato il direttore generale Graditi. “Attraverso specifici accordi attuativi, saranno disciplinati i termini e le modalità dei rispettivi impegni, in particolare le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna parte, le modalità di esecuzione e la durata. L’obiettivo è dare il nostro contributo concreto alla transizione ecologica in corso”.

“Roma Capitale sta portando avanti ambiziosi piani e progetti di decarbonizzazione e adattamento climatico”, ha dichiarato il Sindaco Roberto Gualtieri. “La collaborazione con Enea ci consente di avere al fianco un partner tecnico-scientifico importante nella individuazione delle scelte che riguardano il futuro della città, per contribuire a realizzare interventi efficaci nella lotta ai cambiamenti climatici e nel rendere la Capitale più vivibile”.

Le parti possono concordare, attraverso accordi attuativi, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative relative ad attività scientifiche e/o di formazione per conseguire gli obiettivi prefissati.