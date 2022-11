Cambio casa, gli italiani cercano case più grandi: consigli per il trasloco

Negli ultimi anni è cresciuta la tendenza degli italiani ad abbandonare i tradizionali piccoli appartamenti nelle aree urbane, per cercare case più grandi in ambienti più spaziosi e accoglienti. Questo desiderio relativo ad uno spazio abitativo diverso può essere attribuito al prolungato periodo di reclusione forzata durante la pandemia, ma continua ancora oggi, nonostante l’emergenza sanitaria si sia oramai conclusa. Vediamo dunque alcune informazioni utili a tal proposito, insieme ai migliori consigli per un trasloco sereno e indolore.

Gli italiani vogliono una casa più grande: i dati

I dati su questo tema sono interessanti e fanno luce sulla situazione attuale in Italia. Infatti, secondo un recente studio, è emerso quanto segue: oggi sono ricercatissimi i quadrilocali, con un totale superiore al 17%. La percentuale più alta spetta però ai trilocali, con oltre il 40%, che attualmente continuano ad essere gli appartamenti più ricercati. Dati positivi anche per i cinque locali, che ad oggi occupano una fetta del mercato intorno al 9%. In calo netto i bilocali, considerati troppo piccoli per soddisfare le nuove esigenze.

Esigenze che comprendono anche la presenza di uno spazio esterno come il giardino, una terrazza o un balcone. Inoltre, il 33% degli italiani ha intenzione di cambiare casa nell’arco del prossimo biennio. Le ragioni per cui gli italiani si trasferiscono (o si vogliono trasferire) sono varie, e tutte fanno riferimento al desiderio di avere una casa più grande, comoda e luminosa, oltre che in grado di fornire una privacy maggiore. Dopo mesi di convivenza forzata in piccoli appartamenti, molte persone sentono il bisogno di cambiare il proprio ambiente e di migliorare la propria qualità di vita, ma c’è sempre il trasloco da affrontare.

Cosa fare quando si trasloca in una nuova casa?

Il primo passo è valutare i costi che si dovranno sostenere per il trasloco. Infatti, non è sempre facile trovare un’azienda economica che possa offrire buoni servizi, fornendo dunque un ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Per questo motivo, meglio chiedere un consiglio ad amici e parenti, e valutare diversi preventivi.

Ovviamente tra le primissime cose da fare c’è anche l’allaccio o la voltura delle utenze. A tal proposito, essendo procedure che richiedono dei tempi lunghi, il consiglio è di informarsi tramite pagine di settore come quella di Acea sull’allaccio del gas, per citarne una. Una volta decisa la ditta alla quale affidare il trasloco, è necessario iniziare a imballare i propri beni, o verificare se l’azienda dei traslochi offre anche questo servizio incluso nel pacchetto.

Inoltre, è consigliabile organizzarsi a puntino e con le giuste tempistiche, partendo almeno 2 mesi prima del trasloco effettivo. In questo modo si potranno evitare errori e dimenticanze varie, dovute alla fretta.