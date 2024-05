Bruschetta con carciofi e brie: la ricetta per realizzarla a casa

La bruschetta e le sue mille carianti: l’ avete mai provata con un topping a base di carciofi e brie? No? Bene, allora è il momento giusto per farlo con questa ricetta di Alice

Rullo di tamburi per la regina della cucina italiana: la bruschetta. Super versatile, è una di quelle pietanze che soddisfano i gusti di grandi e piccoli, in quanto abbinabile con tantissimi ingredienti. In più, queste semplici fette di pane sono capaci di stimolare a fondo la creatività e la fantasia in cucina! Le avete mai provate con un topping a base di carciofi e brie? No? Bene, allora è il momento giusto per farlo con questa ricetta di Alice, @panelibrinuvole!

Nel prepararle, Alice ha utilizzato il nuovo DADOCREMA Bauer gusto Vegetale, il primo dado dalla consistenza cremosa, capace di regalare sfumature di naturalezza aggiuntive ad ogni piatto.

Una nuova ‘’chicca’’ per i vostri aperitivi e non solo: scoprite come realizzarle!

Ingredienti per 4 persone:

8 fette di ciabatta

4 carciofi

100 g di brie

1 cucchiaio di DADOCREMA Vegetale Bauer

1 spicchio d’aglio

circa 50 g di gherigli di noce

timo

1 limone

olio extravergine di oliva

sale e pepe

Preparazione:

Iniziare pulendo i carciofi e tagliandoli a spicchi. Quindi, metterli a bagno in acqua acidulata con succo di limone per non farli annerire.

A questo punto, scaldare 3 cucchiai di olio in una padella antiaderente con l’aglio sbucciato e diviso a metà.

Poi, unire i carciofi e farli rosolare per circa un minuto, aggiungere un cucchiaio di acqua e coprire. Unire in seguito il DADOCREMA vegetale insieme ad un altro paio di cucchiai di acqua e far cuocere ancora brevemente, finché i carciofi non siano teneri.

Continuare tritando grossolanamente le noci e tostando le fette di pane.

Distribuire su ogni fetta di pane 2 o 3 spicchi di carciofi, qualche dadino di brie e un cucchiaino di noci tritate.

A questo punto infornate a 230 °C (funzione grill) per 8-10 minuti.

Quando il brie sarà sciolto e le noci tostate, sfornare e completare con una macinata di pepe, qualche foglia di timo e servire a tavola!

Buon appetito a tutti da Bauer!