Chiara Ferragni reciterà nel film “Maserati a racing life”

Secondo alcune indiscrezioni sembra che l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni stia trattando per il ruolo da protagonista nel film ‘Maserati a racing life’

Per Chiara Ferragni è il momento di essere fenice e risorgere dalla ceneri dello scandalo Balocco e della separazione da Fedez. Secondo alcune indiscrezioni sembra che l’imprenditrice digitale stia trattando per il ruolo da protagonista nel film ‘Maserati a racing life’.

Alla produzione Andrea Iervolino, ceo di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, recentemente al cinema con ‘Ferrari’ di Michael Mann con Adam Driver e Penelope Cruz. “Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo“, ha dichiarato Iervolino al Corriere della Sera. “Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano”, ha sottolineato il produttore.

Per Andrea Iervolino, avere Chiara Ferragni nel cast potrebbe “aiutare i produttori a vendere film in tutto il mondo ed ha i requisiti per diventare un’attrice internazionale“. Chi potrebbe interpretare l’imprenditrice digitale? “Nel nostro film c’è un solo ruolo femminile importante e se dovesse avere una parte sarebbe solo quella della protagonista, quindi non la moglie di uno dei fratelli Maserati“, ha concluso.