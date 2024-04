Condannata la responsabile che consegnò la pistola ad Alec Baldwin sul set di “Rust”

Condannata a 18 mesi la responsabile delle armi che fornì la pistola carica ad Alec Baldwin sul set di Rust: morì la direttrice della fotografia Halyna Hutchins

È stata condannata alla pena massima di 18 mesi di carcere Hannah Gutierrez-Reed, la responsabile che diede la pistola carica ad Alec Baldwin sul set della pellicola western Rust. La donna, che aveva chiesto la libertà vigilata, dovrà scontare la pena in un carcere del New Mexico.

Il 21 ottobre 2022 l’attore rimase coinvolto nell’incidente che ha visto morire la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ha ferito il regista Joel Souza. La star non sapeva di impugnare un’arma caricata con munizioni vere e ha sparato, in maniera accidentale, il colpo mortale. L’attore è stato incriminato per omicidio involontario, il processo contro di lui comincerà in luglio.

Baldwin, dal canto suo, ha sempre mantenuto lo stretto riserbo sull’accaduto. L’unico commento lo aveva rilasciato un mese dopo l’incidente: “Non punterei mai un’arma contro qualcuno e non premerei il grilletto. Qualcuno ha messo una pallottola nell’arma, un proiettile che non doveva nemmeno essere lì. Continuo a pensare a cosa avrei potuto fare”.