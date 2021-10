Tragedia sul set di “Rust”: Alec Baldwin spara e uccide Halyna Hutchins

Tragedia sul set del film “Rust” di Alec Baldwin: l’attore uccide la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, ferito gravemente il regista Joel Souza

Una tragedia sconvolge il set dell’ultimo film di Alec Baldwin. Durante le riprese nel New Mexico del western ‘Rust’, di cui l’attore americano è protagonista e co-produttore, Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia, la 42enne Halyna Hutchins, e ferito gravemente il regista Joel Souza, 48. A quanto emerge, la star 63enne stava girando una scena che prevede una sparatoria e ha fatto fuoco con l’arma di scena, da cui sono però partiti dei veri proiettili che hanno colpito Hutchins e Souza.

Per la direttrice della fotografia, spiega la Dire (www.dire.it), nonostante il pronto intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Souza è invece ricoverato in condizioni critiche in ospedale. Dopo l’episodio, Baldwin è stato descritto come “sconvolto” da chi ha assistito alla scena. L’attore, che in carriera ha vinto tre Golden Globe e tre Emmy, oltre ad avere ricevuto una nomination all’Oscar, ha assicurato ai presenti che si è trattato di un incidente.