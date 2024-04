Tonia Romano lascia l’Isola dei famosi per un problema di salute

La concorrente Tonia Romano lascia l’Isola dei famosi dopo un problema di salute in Honduras: “Cresco due figli da sola, devo tutelare la mia salute”

“Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all’isola per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita , quindi la scelta giusta è stata di preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai sola e di tutto ciò li ringrazio infinitamente”. La mamma e modella campana Tonia Romano (nota per la partecipazione a Miss Mamma italiana) si ritira dall’Isola dei famosi, il reality che ha preso il via ieri sera con la conduzione di Vladimir Luxuria. Ieri la 37enne, che partecipava tra i concorrenti ‘nip’ (non famosi) non era presente durante il collegamento dall’Honduras.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi, Greta Zuccarello è la prima leader: ecco chi è



LEGGI ANCHE: Selen all’isola dei famosi, chi è l’ex pornostar Luce Caponegro

In rete si erano susseguiti vari rumors, poi è arrivata la risposta dal suo profilo Instagram, gestito in questi giorni da suoi collaboratori. Scrive Jack: “Mi è stato recapitato un messaggio che Tonia volesse fosse pubblicato per tranquillizzare tutti, parenti, amici e tutti coloro che sono in pensiero per lei. Fortunatamente sembra che Tonia Romano stia bene e questa è la cosa più importante. Nel caso dovessero esserci altri aggiornamenti vi informerò subito su tutti i profili social di Tonia”. E, a seguire, il messaggio della concorrente, che spiega la decisione di ritirarsi dal gioco dopo un (lieve, a quanto pare) problema di salute.

Prima di partecipare a Miss Mamma, Tonia Romano nel 2005 aveva partecipato a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi. Nel 2006 aveva poi vinto il concorso per entrare nell’Esercito, dove è diventata Caporal Maggiore. Il padre dei suoi due figli (due gemelli che oggi hanno 14 anni, Maria e Andrea) lo ha conosciuto all’interno dell’Esercito, che poi ha lasciato per passare ai Vigili del fuoco. La storia con il marito, più grande di lei di 16 anni, non è andata bene. Lei si è ritagliata un ruolo come mamma single dal carattere forte: su Instagram ha 2500 follower.

FONTE: Agenzia di stampa Dire (www.dire.it).